Про це на брифінгу 20 квітня повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
“Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність в регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження “червоної зони” саме державною комісією”, – заявив Музиченко.
Заступник міністра наголосив, що регіони, які у лютому-березні увійшли до “червоної” зони, але сьогодні з неї вийшли, також мають право на отримання допомоги. Термін виплат зберігається таким же, як і для регіонів, які перебувають у “червоній” зоні.
На відео – з 12:23
Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники можуть подавати заявки на виплати 8 тисяч гривень з учорашнього дня Заявки на отримання виплат можна подавати через портал, а також через державний застосунок “Дія”.
Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій владі надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну, та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.
- У грудні 2020 року Верховна Рада України ухвалила три законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Вони, зокрема, передбачали одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам у розмірі 8000 гривень (це була виплата держави в зв’язку з втратою частини заробітної плати найманими працівниками і в зв’язку з втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями). Крім того, передбачалася одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання для збереження робочих місць. Сума виплати складала до 8 тисяч гривень на одного працівника. Також бізнесу списали деякі податкові борги.
- Кабінет Міністрів України визначив перелік видів економічної діяльності, за яку підприємці та наймані працівники в “червоних” зонах карантину зможуть отримати виплату у розмірі 8 тисяч гривень.