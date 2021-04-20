Фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники з регіонів, які вийшли з “червоної” зони, також мають право на отримання 8 тисяч гривень.

Про це на брифінгу 20 квітня повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

“Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність в регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження “червоної зони” саме державною комісією”, – заявив Музиченко.

Заступник міністра наголосив, що регіони, які у лютому-березні увійшли до “червоної” зони, але сьогодні з неї вийшли, також мають право на отримання допомоги. Термін виплат зберігається таким же, як і для регіонів, які перебувають у “червоній” зоні.

На відео – з 12:23

Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники можуть подавати заявки на виплати 8 тисяч гривень з учорашнього дня Заявки на отримання виплат можна подавати через портал, а також через державний застосунок “Дія”.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував місцевій владі надати фінансову допомогу людям та бізнесу, що постраждають від введення локдауну, та пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму.