Сьогодні, 25 січня, у Києві під Верховною Радою відбувся мітинг ФОПів, через який в центрі столиці утворилися масштабні затори, вулицю Грушевського перекрили.

Про це повідомляють #Букви.

Серед вимог учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Люди тримають в руках плакати з написами “Скасуйте драконівські штрафи, що вбивають малий бізнес”, “Гетманцев — ворог народу”, “Ганьба”. Підприємці вимагають негайного скасування законів, які передбачають фіскалізацію бізнесу.

У зв’язку з проведенням масового заходу поліція обмежила рух автотранспорту на: вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулка); вулиці Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської); вулиці Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).

Враховуючи той факт, що ситуація може розвинутися по-різному, на вулицю Грушевського були виведені бійці спецназу. Також територію Верховної Ради охороняють співробітники поліції. Вони не підпускають близько людей до будівлі.

Незважаючи на карантинні норми, практично всі учасники акції не наділи захисні маски.

З 1 січня 2022-го року набув чинності закон про обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Ті, хто від клієнтів отримують готівку, мають встановити касовий апарат або програмний реєстратор розрахункових операцій.