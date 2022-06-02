26 та 27 травня у Лондонській школі економіки (LSE) відбувся Ukraine Recovery Forum. 45 економістів та топчиновників із десятка країн дискутували про те, як правильно відновлювати Україну після війни з Росією. Серед учасників були представники Єврокомісії, МВФ, бізнес-асоціацій та українського уряду, а також голова НБУ у 2014–2017 роках Валерія Гонтарева.

Про це вона повідомила в інтерв’ю для Forbes.

“Якщо після Другої світової війни лише США допомагали відновленню всієї Європи, то зараз увесь цивілізований світ готовий допомагати Україні”, – сказала Гонтарева.

Організатором Ukraine Recovery Forum став Влад Рашкован із МВФ. Зустріч присвятили питанню, як правильно організувати “План Маршалла” для України, аби він був ефективним.

“Це одне із ключових питань для майбутнього України. Бо коментарі, які іноді можна почути від представників української влади, в дусі, що «нам потрібен трильйон доларів», викликають у наших партнерів подив. Один із представників великого донора України зауважив, що світова спільнота, коли, наприклад, допомагає країні, яка постраждала внаслідок стихійного лиха, не дає просто гроші (а трильйон – це сім довоєнних ВВП України), а допомагає відбудуватися”, — сказала Гонтарева.

За її словами, твердження, що в Україні є не лише фізичні втрати, а й недоотриманий прибуток, який їй мають компенсувати на п’ять років уперед – не найрозумніше. Вона наголосила, що не можна просто сказати “Дайте нам трильйон – і ми за ці гроші збудуємо місто-сад”.

“Нам хочуть допомогти, але при цьому ніхто нічого не винен. Винна Росія. Але це вже інша історія на тему репарацій”, — зауважила Гонтарева.

На форумі в LSE Україну представляло Мінекономіки на чолі з міністеркою Юлією Свириденко. Також є Національна рада з відновлення України, структура при Президентові України Володимира Зеленського, яку очолюють прем’єр та голова Офісу президента.

“Щиро кажучи, ця структура виглядає досить мертвонародженою історією”, — заявила ексголова НБУ.

За її словами, вона б підтримала структуру, коли лідером, що об’єднує й інших донорів, виступає Єврокомісія, яка при цьому веде Україну до якнайшвидшого вступу до ЄС. На форумі йшлося про те, що зазвичай цей шлях займає вісім років, але для України можна говорити про прискорений у два роки.

“Я побачила, що Єврокомісія справді хоче бачити Україну членом ЄС і готова докласти до цього максимум зусиль”, — наголосила Гонтарева.

Водночас закордонні коментатори не забувають, попри масштаби цієї війни, що в Україні, як і раніше, немає “rule of law”, немає незалежних судів.

“Тому в уже розроблених базових засадах, які прописували представники ЄС, прямо сказано, що мова має йти про допомогу в обмін на реформи”, — констатувала вона.

Гонтарева ствердила, що ніхто не хоче допустити, аби донорські кошти розкрадалися і їхнім коштом у країні з’явилися нові олігархи, як це було після повоєнного відновлення в деяких інших країнах.

“Основний принцип, який використовуватиметься під час реалізації “Плану Маршалла”, є таким: Україні важливо бути reasonable, ставити реалістичні цілі. Тобто це складніша історія, ніж просто дайте нам трильйон”, — сказала ексголова НБУ.

Усі сторони визнають, що йтиметься про сто і більше мільярдів, але гроші даватимуть на конкретні проєкти та програми, а не просто Україні.

У 2014–2015 роках в НБУ створили окремий підрозділ, який займався лише тим, що координував міжнародну допомогу.

“Мене бентежить, що про бізнес майже немає жодних предметних обговорень. І навіть на цій зустрічі від великих українських підприємців був лише Андрій Ставніцер. Тому я збираю групу бізнесменів і з їхньою допомогою хочу скласти матрицю проблем та рішень для українських компаній”, — розповіла Гонтарева.

Вона резюмувала, що відновлення треба розпочинати вже зараз, адже є необхідність будівництва тимчасового житла для переселенців.

“З іншого боку, це ще не запуск великого плану. Тому справді, у нас має бути певна точка, ймовірно, мирного договору, коли ми говоримо решті світу, що починаємо відновлення. Може, в цьому сенсі щось проясниться після наступних чотирьох місяців”, — зазначила Гонтарева.

ДОВІДКА. Валерія Гонтарева очолила НБУ влітку 2014 року. Під її керівництвом Нацбанк одночасно готував реформи та вчився бути ефективним під тиском воєнного часу. Після вторгнення РФ в Україну 2022-го НБУ скористався саме тим екстреним планом, який Гонтарева з колегами по Нацбанку почала готувати ще 2015-го – після боїв за Дебальцеве.