Про це повідомляє журнал Forbes.

У журналі зазначають, що 42-річний виконавець давно прагнув потрапити до переліку мільярдерів і вважав, що відсутній там через “навмисне приниження” через расизм.

При цьому Вест відсилав до редакції журналу документи, що підтверджують його фінансове становище, коли не побачив свого імені серед мільярдерів у квітневому рейтингу.

Після цього фахівці Forbes вивчили матеріали й внесли Веста до списку мільярдерів.

Уточнюється, що більшу частину статків виконавець заробив завдяки своїй лінії одягу Yezzy, запущеній сім років тому разом з Adidas. Бренд був оцінений в 1,26 мільярда доларів.

Всі інші активи репера, за інформацією Forbes, коштують близько 125 мільйонів доларів. Зокрема, Вест тримає 17 мільйонів готівкою, 35 мільйонів в акціях, володіє нерухомістю на 102 мільйони та автомобілями ще на 3,8 мільйона. Музичні активи виконавця коштують 90 мільйонів.