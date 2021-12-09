Журналісти Forbes провели розслідування, в якому йдеться про так званого "донора" президентської кампанії колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у статті міжнародного видання Forbes.

Збанкрутілого донора Трампа, який фінансував його кампанії, звинуватили в передаванні розкрадених коштів кандидатам від Республіканської партії.

Ще на початку 2020 року Кофоед оголосив про особисте банкрутство, подавши відповідну заяву. А вже через кілька місяців після поширення пандемії COVID-19 він почав співпрацювати з двома компаніями з продажу засобів індивідуального захисту.

Та співпраця була нетривалою. У жовтні 2020 року один із бізнес-партнерів подав до Вищого суду округу Лос-Анджелес позов проти Кофоеда, стверджуючи, що той вкрав мільйони та витрачав їх на свій розкішний спосіб життя. Зокрема, у позові стверджувалося, що Кофоед усі прибутки залишив собі, а не розділив їх між партнерами.

Звісно, бізнесмен всі звинувачення заперечував і спростовував. Та факт стрімкого фінансового злету бізнесмена-банкрута Кофоеда є беззаперечним.

У розслідуванні журналістів Forbes йдеться про те, що через п’ятдесят днів після подання заяви про банкрутство, а саме 4 березня 2020 року, Кофоед, – консультант із нерухомості, який також запустив фірму CBD та платформу соціальних медіа, – заснував компанію SNS Global USA, LLC (США, штат Делавер). Бізнес-модель цієї фірми виглядає досить просто: купуйте речі за кордоном і продавайте їх у США. Серед переліку таких речей були засоби індивідуального захисту – те, що більшість американців відчайдушно прагнула придбати на ранніх етапах пандемії COVID-19.

До чого тут політика і Дональд Трамп? Річ у тім, що до кінця 2020 року Кофоед пожертвував республіканцям понад 800 000 доларів готівки.

Саме після запуску підприємства PPE Кофоед почав передавати великі суми грошей політикам. Так, 9 липня 2020 року він зробив свій перший внесок у федеральну політичну кампанію за 12 років, пожертвувавши 64 000 доларів на підтримку переобрання Дональда Трампа та Національного комітету Республіканської партії. Його дружина Стейсі того ж дня також здійснила ще одне надсилання.

Протягом наступних п’яти місяців The Kofoeds і SNS Global USA пожертвували щонайменше 701 000 дол. США готівкою, і ще 128 000 дол. США на авіаперевезення. Усе дісталося республіканцям.

Серед решти бенефіціарів були сенатор Ренд Пол із Кентуккі та 13 комітетів Республіканської партії штату. The Kofoeds також зробили пожертви щонайменше на одну державну кампанію, зібравши 8000 доларів на підтримку переобрання губернатора Південної Дакоти Крісті Нома.