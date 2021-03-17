Журнал "Forbes Україна" оновив список найбагатших людей України. Першість все ще тримає Рінат Ахметов, а дехто помножив свої статки у більш як два рази.

Про це повідомляється на сайті видання.

Нагадаємо, що торік в рейтингу найбагатших від “Forbes Україна” було загалом 15 осіб. Цьогорічний шортліст містить лише 7 прізвищ. Серед них немає “новачків”, але дехто значно посилив свої позиції за останній рік.

Читайте також: Мендель заявила про безпрецедентний удар Зеленського по олігархах

Рінат Ахметов

Найбагатшою людиною знову став Рінат Ахметов. Його статки зросли більш як у 2 рази: до $7,6 млрд. Наразі він посідає 330-те місце в рейтингу світових мільярдерів від Forbes.

Найбільше грошей йому принесли гірничо-металургійна група компаній “Метінвест” — $3,3 млрд та енергетична компанія ДТЕК — $2,1 млрд.

На нерухомості він заробив — $0,7 млрд, завдяки банку “ПУМБ” — $0,3 млрд, завдяки оператору залізничного рухомого складу “Лемтранс” — $0,3 млрд. Інші активи принесли ще $0,9 млрд.

Віктор Пінчук

Другим в рейтингу залишився Віктор Пінчук. Його статки зросли на $1,4 млрд до $2,5 млрд. Найбільше олігарх заробив на нерухомості ($0,8 млрд). Бізнес-група Interpipe принесла ще $0,5 млрд. Грошові та інші активи — $0,7 млрд та $0,5 млрд відповідно.

Костянтин Жеваго

Значно збільшив свої статки Костянтин Жеваго. Його капітал видання оцінило у $2,4 млрд, що більш як в 2 рази більше, ніж торік ($1,1 млрд). Це дозволило йому піднятися з 7 на 3 сходинку рейтингу.

Читайте також: Суд оголосив Жеваго в міжнародний розшук та дозволив заарештувати

Найбільше доходу принесла група компаній Ferrexpo та фармацевтична корпорація Arterium ($1,4 та $0,3 млрд). Грошові та інші активи принесли $0,6 та $0,1 млрд відповідно.

Ігор Коломойський

На 80% за рік збільшив свої статки Ігор Коломойський. За оцінкою Forbes Україна, Коломойський має $1,8 млрд, у зв’язку з цим посідає 4 місце в рейтингу.

Найбільше грошей принесли нафтогазові та металургійні активи ($0,7 та $0,4 млрд). Грошові та інші активи — по $0,2 млрд. По $0,1 млрд принесли його медіа, нерухомість та хімічне підприємство “Дніпроазот”.

Геннадій Боголюбов

Бізнес-партнер Коломойського відстає на $0,1 млрд. Статки Геннадія Боголюбова за рік зросли на $05 млрд — до $1,7 млрд.

Найбільше йому вдалося заробити нафтогазових активах — $0,7 млрд. По $0,5 млрд принесли грошові та інші активи.

Петро Порошенко

Шосте місце в рейтингу посів Петро Порошенко. За рік його статки зросли на $0,2 млрд і сягнули $1,6 млрд.

Найбільше грошей принесла кондитерська корпорація Roshen — $1,1 млрд. Агропромислова компанія “Укрпромінвест-Агро” принесла $0,1 млрд, грошові та інші активи — по $0,2 млрд.

Вадим Новинський

На дві сходинки піднявся і посів 7 місце в рейтингу Вадим Новинський. Його статки видання оцінило у $1,4 млрд (торік було $810 млн).

Найбільше грошей йому, як і Ахметова, принесла гірничо-металургійна група компаній “Метінвест” — $1,1 млрд. Нафтова компанія Enwell Energy, грошові та інші активи принесли по $0,1 млрд.

В світовому рейтингу найбагатших людей ці особи обіймають 331, 1226, 1267, 1693, 1766, 1844 та 1977 місця відповідно.

Повний список 100 найбагатших українців видання планує опублікувати у травні 2021 року.