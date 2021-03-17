Про це повідомляється на сайті видання.
Нагадаємо, що торік в рейтингу найбагатших від “Forbes Україна” було загалом 15 осіб. Цьогорічний шортліст містить лише 7 прізвищ. Серед них немає “новачків”, але дехто значно посилив свої позиції за останній рік.
Рінат Ахметов
Найбагатшою людиною знову став Рінат Ахметов. Його статки зросли більш як у 2 рази: до $7,6 млрд. Наразі він посідає 330-те місце в рейтингу світових мільярдерів від Forbes.
Найбільше грошей йому принесли гірничо-металургійна група компаній “Метінвест” — $3,3 млрд та енергетична компанія ДТЕК — $2,1 млрд.
На нерухомості він заробив — $0,7 млрд, завдяки банку “ПУМБ” — $0,3 млрд, завдяки оператору залізничного рухомого складу “Лемтранс” — $0,3 млрд. Інші активи принесли ще $0,9 млрд.
Віктор Пінчук
Другим в рейтингу залишився Віктор Пінчук. Його статки зросли на $1,4 млрд до $2,5 млрд. Найбільше олігарх заробив на нерухомості ($0,8 млрд). Бізнес-група Interpipe принесла ще $0,5 млрд. Грошові та інші активи — $0,7 млрд та $0,5 млрд відповідно.
Костянтин Жеваго
Значно збільшив свої статки Костянтин Жеваго. Його капітал видання оцінило у $2,4 млрд, що більш як в 2 рази більше, ніж торік ($1,1 млрд). Це дозволило йому піднятися з 7 на 3 сходинку рейтингу.
Найбільше доходу принесла група компаній Ferrexpo та фармацевтична корпорація Arterium ($1,4 та $0,3 млрд). Грошові та інші активи принесли $0,6 та $0,1 млрд відповідно.
Ігор Коломойський
На 80% за рік збільшив свої статки Ігор Коломойський. За оцінкою Forbes Україна, Коломойський має $1,8 млрд, у зв’язку з цим посідає 4 місце в рейтингу.
Найбільше грошей принесли нафтогазові та металургійні активи ($0,7 та $0,4 млрд). Грошові та інші активи — по $0,2 млрд. По $0,1 млрд принесли його медіа, нерухомість та хімічне підприємство “Дніпроазот”.
Геннадій Боголюбов
Бізнес-партнер Коломойського відстає на $0,1 млрд. Статки Геннадія Боголюбова за рік зросли на $05 млрд — до $1,7 млрд.
Найбільше йому вдалося заробити нафтогазових активах — $0,7 млрд. По $0,5 млрд принесли грошові та інші активи.
Петро Порошенко
Шосте місце в рейтингу посів Петро Порошенко. За рік його статки зросли на $0,2 млрд і сягнули $1,6 млрд.
Найбільше грошей принесла кондитерська корпорація Roshen — $1,1 млрд. Агропромислова компанія “Укрпромінвест-Агро” принесла $0,1 млрд, грошові та інші активи — по $0,2 млрд.
Вадим Новинський
На дві сходинки піднявся і посів 7 місце в рейтингу Вадим Новинський. Його статки видання оцінило у $1,4 млрд (торік було $810 млн).
Найбільше грошей йому, як і Ахметова, принесла гірничо-металургійна група компаній “Метінвест” — $1,1 млрд. Нафтова компанія Enwell Energy, грошові та інші активи принесли по $0,1 млрд.
В світовому рейтингу найбагатших людей ці особи обіймають 331, 1226, 1267, 1693, 1766, 1844 та 1977 місця відповідно.
Повний список 100 найбагатших українців видання планує опублікувати у травні 2021 року.
- Нагадаємо, статки кума Володимира Путіна, бізнесмена та голови політради партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського.