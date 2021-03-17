Костянтин Жеваго — нардеп 3-8 скликань, власник групи компаній Ferrexpo AG та бенефіціар банку "Фінанси та кредит", оголошений Україною в розшук — за минулий рік збільшив статки на $1,3 млрд, ставши третьою найбагатшою людиною країни за версією "Forbes Україна".

Про це повідомляється на сайті видання.

У червні 2020 року “Forbes Україна” оцінювало статки Жеваго у $1,1 млрд. Він посідав 7 місце в рейтингу найбагатших людей країни за версією видання.

Цьогоріч видання оцінило статки бізнесмена в $2,4 млрд. З цією сумою він займає 3 сходинку рейтингу, поступившись тільки Рінату Ахметову (його статки оцінили у $7,6 млрд) та Віктору Пінчуку ($2,5 млрд).

Складовими багатства Жеваго є:

Ferrexpo ($1,4 млрд). Ferrexpo AG — зареєстрована у Швейцарії група компаній, основні активи якої — кілька виробників залізної руди в Полтавській області України. Після оголошення Генпрокуратурою України і міжнародний розшук Жеваго склав повноваження гендиректора Ferrexpo, але залишився її мажоритарним власником і членом ради директорів.

Arterium ($0,3 млрд). Це фармкорпорація створена виробником антибіотиків “Київмедпрепарат” та виробником ліків на рослинній основа “Галичфарм”. За інформацією ЗМІ, основним власником корпорації вважають саме Жеваго, за даними відкритих реєстрів — ТОВ “Артеріум ЛТД” (заснована “ФРАНКОУМБ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД” з лондонської реєстрацією).

($1,4 млрд). Ferrexpo AG — зареєстрована у Швейцарії група компаній, основні активи якої — кілька виробників залізної руди в Полтавській області України. Після оголошення Генпрокуратурою України і міжнародний розшук Жеваго склав повноваження гендиректора Ferrexpo, але залишився її мажоритарним власником і членом ради директорів. ($0,3 млрд). Це фармкорпорація створена виробником антибіотиків “Київмедпрепарат” та виробником ліків на рослинній основа “Галичфарм”. За інформацією ЗМІ, основним власником корпорації вважають саме Жеваго, за даними відкритих реєстрів — ТОВ “Артеріум ЛТД” (заснована “ФРАНКОУМБ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД” з лондонської реєстрацією). Грошові кошти $0,6 млрд.

Інші активи $0,1 млрд.

Нагадаємо, в серпні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в розтраті коштів топменеджерам банку “Фінанси та кредит”, власником якого був Жеваго. Згодом про підозру оголосили і самому Жеваго, щоправда, заочно.

В грудні 2019 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук та дозволили заарештувати.