Ford планує вкласти понад $11 млрд в заводи по виробництву електромобілів

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Згідно з планом на суму 11,4 млрд доларів, автовиробник буде виробляти автомобілі і пікапи з нульовим рівнем викидів “в більшому масштабі” для американських клієнтів.
Також буде створено 11 000 нових робочих місць.
Як і конкуренти GM і Stellantis, Ford сподівається, що до 2030 року близько половини продаваних їм автомобілів будуть з нульовим рівнем викидів.
“Це наш прорив – наша найбільша інвестиція в історії – допомогти побудувати краще майбутнє для Америки”, – сказав президент і виконавчий директор Ford Джим Фарлі.
Нові інвестиції компанія буде робити в партнерстві з SK Innovation, південнокорейським виробником акумуляторів.
За винятком декількох великих мегаполісів, електромобілі як і раніше не дуже поширені в США, і в минулому році на країну припадало лише 2% продажів нових електромобілів у всьому світі.
Адміністрація президента Джо Байдена сподівається змінити це за допомогою більш жорстких правил викидів вихлопних газів і мільярдів доларів витрат на нові точки зарядки і стимули для споживачів.
- У квітні цього року автомобільний концерн Mercedes презентував розкішний електрокар EQS з нульовими викидами.
- Німецька автомобілебудівна компанія Audi представила концепт електроседана A6 e-tron на автомобільній виставці в Шанхаї Auto Shanghai 2021.
- Автовиробник Porsche у 2020 році продав понад 20 000 електромобілів Taycan. Це був перший рік випуску цієї моделі. За підсумками року Taycan став одним з найпродаваніших моделей Porsche. Автокомпанія Audi, яка разом з Porsche входить в концерн Volkswagen Group, також відзвітувала про успіхи 2020 року. Згідно зі звітом, у 2020 році було продано 47 324 електрокросоверів e-tron.