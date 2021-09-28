Ford планує вкласти понад $11 млрд в заводи по виробництву електромобілів

Автомобілебудівна компанія Ford оголосила про великі інвестиції в виробництво електромобілів в США, пообіцявши побудувати свій найбільший в історії завод в Теннессі та два акумуляторних парки в Кентуккі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Згідно з планом на суму 11,4 млрд доларів, автовиробник буде виробляти автомобілі і пікапи з нульовим рівнем викидів “в більшому масштабі” для американських клієнтів.

Також буде створено 11 000 нових робочих місць.

Як і конкуренти GM і Stellantis, Ford сподівається, що до 2030 року близько половини продаваних їм автомобілів будуть з нульовим рівнем викидів.

“Це наш прорив – наша найбільша інвестиція в історії – допомогти побудувати краще майбутнє для Америки”, – сказав президент і виконавчий директор Ford Джим Фарлі.

Нові інвестиції компанія буде робити в партнерстві з SK Innovation, південнокорейським виробником акумуляторів.

За винятком декількох великих мегаполісів, електромобілі як і раніше не дуже поширені в США, і в минулому році на країну припадало лише 2% продажів нових електромобілів у всьому світі.

Адміністрація президента Джо Байдена сподівається змінити це за допомогою більш жорстких правил викидів вихлопних газів і мільярдів доларів витрат на нові точки зарядки і стимули для споживачів.