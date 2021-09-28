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Ford планує вкласти понад $11 млрд в заводи по виробництву електромобілів

Автомобілебудівна компанія Ford оголосила про великі інвестиції в виробництво електромобілів в США, пообіцявши побудувати свій найбільший в історії завод в Теннессі та два акумуляторних парки в Кентуккі.

Вівторок, 28 вересня 2021, 11:29

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Згідно з планом на суму 11,4 млрд доларів, автовиробник буде виробляти автомобілі і пікапи з нульовим рівнем викидів “в більшому масштабі” для американських клієнтів.

Також буде створено 11 000 нових робочих місць.

Як і конкуренти GM і Stellantis, Ford сподівається, що до 2030 року близько половини продаваних їм автомобілів будуть з нульовим рівнем викидів.

“Це наш прорив – наша найбільша інвестиція в історії – допомогти побудувати краще майбутнє для Америки”, – сказав президент і виконавчий директор Ford Джим Фарлі.

Нові інвестиції компанія буде робити в партнерстві з SK Innovation, південнокорейським виробником акумуляторів.

За винятком декількох великих мегаполісів, електромобілі як і раніше не дуже поширені в США, і в минулому році на країну припадало лише 2% продажів нових електромобілів у всьому світі.

Адміністрація президента Джо Байдена сподівається змінити це за допомогою більш жорстких правил викидів вихлопних газів і мільярдів доларів витрат на нові точки зарядки і стимули для споживачів.

  • У квітні цього року автомобільний концерн Mercedes презентував розкішний електрокар EQS з нульовими викидами.
  • Німецька автомобілебудівна компанія Audi представила концепт електроседана A6 e-tron на автомобільній виставці в Шанхаї Auto Shanghai 2021.
  • Автовиробник Porsche у 2020 році продав понад 20 000 електромобілів Taycan. Це був перший рік випуску цієї моделі. За підсумками року Taycan став одним з найпродаваніших моделей Porsche. Автокомпанія Audi, яка разом з Porsche входить в концерн Volkswagen Group, також відзвітувала про успіхи 2020 року. Згідно зі звітом, у 2020 році було продано 47 324 електрокросоверів e-tron.
Теги: електромобілі, завод, інвестиції, Ford

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