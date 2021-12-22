Новий електропікап Ford заряджатиме інші електромобілі

Американський виробник автомобілів Ford планує постачати нові електричні пікапи F-150 Lightning та PowerBoost Hybrid вже у 2022 році. Прототип інноваційної системи, котра дозволяє використовувати вбудований акумулятор для підживлення інших електромобілів, презентували на виставці у Мічигані.

Про це повідомляє видання Forbes.

Пікапи оснащуватимуть роз’ємом Ford Pro Power на 240 вольтів, бортовим генератором та акумулятором підвищеної місткості для аварійного живлення. Моделі з гібридним приводом будуть оснащені генератором для забезпечення живлення. З автомобілем власник також отримає набір адаптерів.

“Система підходить для зарядки будь-якого іншого авто і вона поставляється з усім необхідним для цього обладнанням”, – розповів інженер з розробки Патрік Содерборг.

Окрім цього, електропікапи можна буде використовувати для управління домашнім енергоспоживанням та балансуванням мережі.

Очікується, що F-150, який протягом багатьох років є найпопулярнішим автомобілем у США, із системою підзарядки Lightning стане ще універсальнішим.