Новий електропікап Ford заряджатиме інші електромобілі

Про це повідомляє видання Forbes.
Пікапи оснащуватимуть роз’ємом Ford Pro Power на 240 вольтів, бортовим генератором та акумулятором підвищеної місткості для аварійного живлення. Моделі з гібридним приводом будуть оснащені генератором для забезпечення живлення. З автомобілем власник також отримає набір адаптерів.
“Система підходить для зарядки будь-якого іншого авто і вона поставляється з усім необхідним для цього обладнанням”, – розповів інженер з розробки Патрік Содерборг.
Окрім цього, електропікапи можна буде використовувати для управління домашнім енергоспоживанням та балансуванням мережі.
Очікується, що F-150, який протягом багатьох років є найпопулярнішим автомобілем у США, із системою підзарядки Lightning стане ще універсальнішим.
- У травні президент США Джо Байден особисто провів тест-драйв нового електропікапу F-150 Lightning від компанії Ford. Це відбулося під час робочого візиту президента на завод Ford у Мічигані.
- Раніше компанія Volkswagen інвестувала близько 40 мільярдів доларів в дослідження і розробку електромобілів, а також в заводські технології, необхідні для їхнього створення. Результат цих масштабних інвестицій — компактний кросовер-позашляховик Volkswagen ID.4.
- У вересні в американській компанії Tesla ухвалили рішення відкласти початок серійного виробництва електричних пікапів Cybertruck до 2023 року.