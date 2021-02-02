Корпорація Google та автовиробник Ford заявили про підписання партнерської угоди на шість років. Згідно з угодою, Google буде відповідати за нарощування технічних можливостей автомобілів, а також надасть хмарні обчислювальні потужності й інші технологічні послуги.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що партнерська угода спрямована на оптимізацію операцій Ford і прискорення виконання плану з реструктуризації. Для цього компанія виділила 11 мільярдів доларів.

За даними видання, компанії домовилися про те, що Ford буде використовувати технологічні ресурси Google, зокрема систему Android Auto та хмарну обчислювальну платформу. Однак ця співпраця буде вигідною й для Google, яка отримає нового великого партнера для своєї хмарної платформи.

З 2023 року автомобілі Ford та Lincoln будуть оснащені інформаційно-розважальною системою на базі Android Auto, голосовим асистентом Google Assistant, сервісами Google Maps і Google Play, а також іншими сервісами, що працюють на основі хмарної платформи Google.

Після оголошення про підписання угоди акції Ford зросли на 8,6%, а цінні папери материнської компанії Google Alphabet – на 3%.

Компанії також будуть працювати над удосконаленням системи логістики постачання та виробництва Ford із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Зазначимо, що успішне підписання угоди Google стане ще одним вагомим досягненням генерального директора Ford Джима Фарлі. Він займає цю посаду з жовтня 2020 року та вже доклав зусиль для підвищення ціни акцій Ford майже на 60%.