Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка включає в себе Крим, нікому не цікаві.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив 6 червня, що національна збірна України виступить на Євро-2020 у новій формі, на яку нанесені контур країни і напис: “Слава Україні”.

Нова форма викликала істерику у росіян. Так, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”.

Натомість посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.

“Прозвучали звернення до УЄФА, щоб оскаржити нашу форму. Розуміючи, наскільки важливо дотримуватись при створенні дизайну форми всіх міжнародних правил екіпірування, юридичний департамент УАФ дуже детально відпрацював всі юридичні аспекти цього питання з відповідними службами УЄФА, за що їм дуже вдячний. Хоча це була доволі тривала і складна робота. Адже доводилось погоджувати кожний нюанс — від напівтонів контурів до переміщення національного герба в центр”, – розповів Павелко.

“Але форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні. Це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу”, – сказав президент УАФ.

Функціонер також розповів, коли він задумав створити такий дизайн форми.

Фото: А. Павелко

“Нова форма головної команди України дійсно вийшла особливою. Про це свідчить і потужний резонанс в ЗМІ, і величезна кількість позитивних відгуків уболівальників в соцмережах. Також багато хто з вас запитували, як виникла ідея такого дизайну форми. Розповім. Це сталося на історичному матчі Україна – Португалія, де наша збірна завоювала перемогу над чинним чемпіоном Європи, яка забезпечила нам пряму путівку на Євро-2020. Всі, хто був у той вечір на переповненому вщерть НСК Олімпійський, де зібралися любителі футболу з усіх куточків країни, прекрасно пам’ятають фантастичну атмосферу і неймовірну енергетику, якої десятки тисяч уболівальників заряджали на гру збірної Андрія Шевченка. Тоді у мене і виникла ідея зберегти цю енергетику і передати її національній команді на кожен матч, який буде проходити за межами України. На поєдинках Євро зокрема. Вірив, що обриси рідної батьківщини на формі допоможуть в цьому. І дуже радий, що не помилився”, – підкреслив Павелко.