Посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.

Відповідний твіт посольство США написало в Twitter.

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив 6 червня, що національна збірна України виступить на Євро-2020 у новій формі, на яку нанесені контур країни і напис: “Слава Україні”.

Нова форма викликала істерику у росіян. Так, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”.

“Нам подобається нова форма. Слава Україні!” – йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Американські дипломати також додали хештег: “Крим – це Україна”.

У відповідь до цього посту посольство Великої Британії в Києві відзначило: “Нам вона теж подобається!”

Збірна України на Євро-2020 стартує 13 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Після цього будуть два матчі в Бухаресті – 17 червня проти Північної Македонії, а 21 червня – проти Австрії.

Фінал чемпіонату Європи з футболу запланований на 11 липня в Лондоні.