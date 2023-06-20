«Формується загін безсмертних командувачів» – фото Буданова з послом Японії спровокувало хвилю мемів у соцмережах

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Зауважимо, раніше дані про “поранення” глави ГУР поширили у соцмережах РФ, включаючи Telegram-канал Соловйова, з посиланням на Stern. Тоді як у журналі наголосили, що не публікували інформацію про нібито серйозну травму головного мозку та те, що Буданов нібито перебуває у комі.
“Stern не публікував подібної новини”, — мовилося у статті журналу. “Отже, ця історія — не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів”.
Генерал-майор також висміяв російські фейки.
“Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити”, – зазначив Буданов у коментарі Kyiv Post.
Окрім цього, публікація про те, що 20 червня Буданов у складі української делегації відвідав посольство Японії у Києві, звісно, звела нанівець “працю” пропагандистів РФ.
Натомість українські соцмережі зреагували стрімким поширенням жартів. Вправляючись у сарказмі, відверто насміхалися над російськими фейками.
Була тут і “гіпотеза” про двійників очільника ГУР.
Дехто “підказав” російським пропагандистам як подати населення РФ новину.
Звісно, користувачі соцмереж не пройшли повз зміни стилю Буданова.
Вважають, що можливий радіоактивний осад спонукав Буданова згодитися на нову зачіску.
Жарти ширилися навперебій.
Та, як слушно зауважили українці, найбільше зачіска глави ГУР збентежить військове керівництво РФ.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що нині мова ворожнечі є важливим елементом інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України та її держав-партнерів.
- Нещодавно британська телерадіомовна корпорація BBC опублікувала статтю про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У російській службі BBC у заголовку даної статті українського генерала назвали “Волдемортом”, який є головним негативним персонажем у серії книг про Гаррі Поттера.
- Французька державна структура протидії іноземному впливу VIGINUM викрила Росію у проведенні масштабної “цифрової кампанії дезінформації” проти Франції, що здійснювалася за допомогою фейкових інтернет-сайтів. Сторінки маскувались під сайти французьких ЗМІ або органів влади та поширювали дезінформацію.
- Російська пропаганда, що є мутованою версією радянської, сьогодні вважається одним з найпотужніших елементів й методів маніпулювання свідомостями людей.
- 14 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом тижня зафіксовано інформаційну активність ворога щодо теми наших втрат під час наступу. Відтак наголосила, що метою є деморалізація та створення паніки.