«Формується загін безсмертних командувачів» – фото Буданова з послом Японії спровокувало хвилю мемів у соцмережах

Російські пропагандисти нещодавно розповсюдили інформацію про нібито "загибель" чи то "поранення голови" глави Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Запевняючи у "достовірності" джерел росіяни перелічили низку фейків. Одначе, світлина Буданова разом з послом Японії від 20 червня спричинила блискавичну відповідь українських користувачів соцмереж.

Джерело: #Букви

Зауважимо, раніше дані про “поранення” глави ГУР поширили у соцмережах РФ, включаючи Telegram-канал Соловйова, з посиланням на Stern. Тоді як у журналі наголосили, що не публікували інформацію про нібито серйозну травму головного мозку та те, що Буданов нібито перебуває у комі.

“Stern не публікував подібної новини”, — мовилося у статті журналу. “Отже, ця історія — не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів”.

Генерал-майор також висміяв російські фейки.

“Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити”, – зазначив Буданов у коментарі Kyiv Post.

Окрім цього, публікація про те, що 20 червня Буданов у складі української делегації відвідав посольство Японії у Києві, звісно, звела нанівець “працю” пропагандистів РФ.

Натомість українські соцмережі зреагували стрімким поширенням жартів. Вправляючись у сарказмі, відверто насміхалися над російськими фейками.

Була тут і “гіпотеза” про двійників очільника ГУР.

Дехто “підказав” російським пропагандистам як подати населення РФ новину.

Звісно, користувачі соцмереж не пройшли повз зміни стилю Буданова.

Вважають, що можливий радіоактивний осад спонукав Буданова згодитися на нову зачіску.

Жарти ширилися навперебій.

Та, як слушно зауважили українці, найбільше зачіска глави ГУР збентежить військове керівництво РФ.