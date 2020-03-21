Про це повідомили організатори гонок.
Зазначається, що віртуальні гонки будуть проходити замість перенесених або скасованих Гран Прі. Перший етап пройде вже цієї неділі 22 березня – віртуальний Гран Прі Бахрейну.
Гонки будуть проводитися на базі гри F1 2019. Тривалість гонки складе 28 кіл. Подивитися трансляцію можна буде на офіційних каналах “Формули-1” на YouTube, Facebook і Twitch.
Організатори також уточнили, що віртуальна серія Гран-прі пройде для розваги, ніяких реальних очок на кону немає.
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