Міжнародні перегони "Формула-1", які в цьому році повинні були пройти в Австралії, пройдуть у віртуальному режимі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили організатори гонок.

Зазначається, що віртуальні гонки будуть проходити замість перенесених або скасованих Гран Прі. Перший етап пройде вже цієї неділі 22 березня – віртуальний Гран Прі Бахрейну.

Гонки будуть проводитися на базі гри F1 2019. Тривалість гонки складе 28 кіл. Подивитися трансляцію можна буде на офіційних каналах “Формули-1” на YouTube, Facebook і Twitch.

Організатори також уточнили, що віртуальна серія Гран-прі пройде для розваги, ніяких реальних очок на кону немає.