Переможцем етапу чемпіонату світу Формули-1 Гран-прі Великої Британії став Льюїс Гемілтон, який фінішував із пробитою покришкою.

Про це повідомляється в Instagram-аккаунті змагань.

2 серпня на автодромі у Сільверстоуні відбулася гонка четвертого етапу чемпіонату світу Формули-1. Її переможцем став пілот Meercedes Льюїс Хемілтон. Другим фінішував гонщик Red Bull Макс Ферстаппен із Нідерландів. Третім став пілот Ferrari Шарль Леклер із Монако.

Фін Валттері Боттас із Mercedes за два кола до фінішу отримав прокол і втратив місце в очковій зоні. Такі ж проблеми виникли і у Люіса Хемілтона, проте він зміг з проколом доїхати до фінішу першим.

Після чотирьох етапів в загальному заліку лідирує Хемілтон – 88 очок. Боттас на другому місці – 58 очок.