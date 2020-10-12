Шестиразовий і діючий чемпіон Льюїс Гамільтон побив рекорд за всю кар'єру в "Формулі-1", вигравши Гран-прі Ейфеля.

Про це повідомляє BBC Sport.

Перемога пілота Mercedes стала 91-ю у його кар’єрі і він повторив рекорд за перемогами легендарного 7-разового чемпіона, німця Міхаеля Шумахера.

182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time 🤝@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Нинішня гонка була більше схожа на рукопашний бій між Гамільтоном і товаришем по команді Валттері Боттасом.

Гамільтон стартував краще Боттаса і майже одразу пірнув у внутрішню частину треку в першому повороті, відсунувши Боттаса, але суперник втримався і відновив лідерство на другому повороті.

Це дало Боттасу контроль над гонкою, але Гамільтон сильно на нього тиснув, і в кінці кінців лідер поступився.

Друге місце в гонці зайняв лідер “Ред Булл” Макс Ферстаппен.

Замкнув подіум гонщик “Рено” Даніель Ріккардо, для якого цей подіум став першим з 2018 року.

Син Шумахера Мік подарував Гамільтону один зі старих шоломів свого батька з його останнього сезону “Формули-1” в 2012 році.