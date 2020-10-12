Про це повідомляє BBC Sport.
Перемога пілота Mercedes стала 91-ю у його кар’єрі і він повторив рекорд за перемогами легендарного 7-разового чемпіона, німця Міхаеля Шумахера.
182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time 🤝@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP
— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
From 1⃣ to 9⃣1⃣
Every legend has a beginning…#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/o2kPfib1Dt
— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
Нинішня гонка була більше схожа на рукопашний бій між Гамільтоном і товаришем по команді Валттері Боттасом.
Гамільтон стартував краще Боттаса і майже одразу пірнув у внутрішню частину треку в першому повороті, відсунувши Боттаса, але суперник втримався і відновив лідерство на другому повороті.
Це дало Боттасу контроль над гонкою, але Гамільтон сильно на нього тиснув, і в кінці кінців лідер поступився.
Друге місце в гонці зайняв лідер “Ред Булл” Макс Ферстаппен.
Замкнув подіум гонщик “Рено” Даніель Ріккардо, для якого цей подіум став першим з 2018 року.
Син Шумахера Мік подарував Гамільтону один зі старих шоломів свого батька з його останнього сезону “Формули-1” в 2012 році.
- У 2017 році британський гонщик команди “Мерседес” Льюїс Гамільтон четвертий раз у своїй кар’єрі завоював титул чемпіона світу.