Про це повідомляється на сайті “Формули-1”.

Промоутер Гран-прі Китаю Juss Sports Group провів переговори з Федерацією автомобільного та мотоциклетного спорту Китайської Народної Республіки та Шанхайською адміністрацією спорту й прийняв рішення запросити відтермінування змагань.

“У зв’язку з тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила коронавірус глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, “Формула-1″ разом з керівним органом FIA (Міжнародна автомобільна федерація — ред.) спільно вирішили прийняти запит про відтермінування, аби забезпечити здоров’я та безпеку персоналу, учасників чемпіонату та фанатів”, — зазначили у “Формулі-1”.

Організатори змагання та FIA повідомили, що мають намір стежити за розвитком ситуації та готові до узгодження проведення змагань, “наприкінці року, якщо ситуація поліпшиться”.

Довідка. “Формула-1” (англ. Formula One) — вищий клас перегонів на автомобілях з відкритими колесами, санкціонований Міжнародною автомобільною федерацією (FIA). Змагання проводяться щорічно починаючи з 1950 року та складаються з окремих етапів (мають статус Гран-прі), за підсумками яких визначається 1 переможець. Гран-прі в Китаї було заплановано на 17-19 квітня 2020 року.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.