"Формула Штайнмаєра" має бути інкорпорована в українське законодавство шляхом внесення змін до закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей ("особливий статус" Донбасу).

Про це заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, повідомляє кореспондент #Букв.

“Мова йде про внесення змін до самого закону, який ви продовжили 12 грудня… Схему виписати в самому законі…” Формула Штайнмаєра” передбачає введення в дію закону про особливий статус після виборів. Це повинно бути прописано в тексті закону. Тобто повинен бути окремий закон про зміни чинного закону, в якому виписується формулювання, коли починає діяти цей закон після проведення виборів”, – зазначив Боднар.

Він уточнив, що ці зміни будуть обговорюватися та ухвалюватися Верховною Радою.

“МЗС зі свого боку буде просто залучено до обробки технічної частини втілення цієї домовленості в текст”, – заявив Боднар.

Він нагадав, що необхідність інкорпорації формули була виписана в підсумковому комюніке зустрічі в “нормандському форматі” в Парижі 9 грудня.

“Заходи з імплементації політичних положень “Мінська” передбачають зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках “нормандського формату” і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування, тобто особливого статусу, окремих районів Донецької та Луганської областей. Також йдеться про необхідність включення “формули Штайнмаєра” згідно з версією, узгодженою ТКГ. Жодних інших зобов’язань Україна на себе не брала”, – наголосив заступник глави МЗС.

За його словами, в основі імплементації “лежить процес децентралізації”.