Про це заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, повідомляє кореспондент #Букв.
“Мова йде про внесення змін до самого закону, який ви продовжили 12 грудня… Схему виписати в самому законі…” Формула Штайнмаєра” передбачає введення в дію закону про особливий статус після виборів. Це повинно бути прописано в тексті закону. Тобто повинен бути окремий закон про зміни чинного закону, в якому виписується формулювання, коли починає діяти цей закон після проведення виборів”, – зазначив Боднар.
Він уточнив, що ці зміни будуть обговорюватися та ухвалюватися Верховною Радою.
“МЗС зі свого боку буде просто залучено до обробки технічної частини втілення цієї домовленості в текст”, – заявив Боднар.
Він нагадав, що необхідність інкорпорації формули була виписана в підсумковому комюніке зустрічі в “нормандському форматі” в Парижі 9 грудня.
“Заходи з імплементації політичних положень “Мінська” передбачають зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках “нормандського формату” і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування, тобто особливого статусу, окремих районів Донецької та Луганської областей. Також йдеться про необхідність включення “формули Штайнмаєра” згідно з версією, узгодженою ТКГ. Жодних інших зобов’язань Україна на себе не брала”, – наголосив заступник глави МЗС.
За його словами, в основі імплементації “лежить процес децентралізації”.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.
- Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков зазначав, що “формула Штайнмаєра” вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, тільки “звучить трішечки інакше”.