Турбулентного 2020 року на людство в цілому і на українське суспільство зокрема неочікувано звалилося стільки змін, що деякі з них ми досі усвідомлюємо й аналізуємо. У цей час вкрай важливо стежити за новими проблемами і потребами у суспільстві, обговорювати їх у професійній спільноті, щоб зрозуміти, як соціальному активізму трансформуватись у новому світі невизначеності й ізольованості, щоб і надалі бути ефективним.

Саме для цього 2–3 лютого 2021 року відбудеться другий Форум з комунікацій для соціальних та поведінкових змін SHKALA 2021 під егідою Програми з питань підтримки громадянського суспільства Представництва ЄС в Україні, Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Співорганізатор події — компанія IdeasFirst.

Основна тема 2021 року — “Адаптивність до сьогодення. Відповідальність за майбутнє”. Спеціальна тема форуму — “Комунікації в епоху пандемії”.

“Поведінкові комунікації змінюють світ. Це особливо помітно зараз, під час пандемії. Як робити ефективні комунікації? Як змінити поведінку і вплинути на соціальну норму? Ці питання ми зможемо обговорити з міжнародними та локальними експертами на другому форумі SHKALA. Для нас важливо надавати доступ до міжнародної експертизи для українських комунікаційників та ділитися досвідом, зокрема про дієві комунікації під час пандемії”, — коментує Анна Суходольська, керівниця відділу соціальних і поведінкових комунікацій ЮНІСЕФ Україна.

“Пандемія дуже сильно змінила наші життя. Спостерігаємо цілий ряд проблем, які є спільними в усьому світі: люди втрачають роботу, різні сфери виробництва намагаються вижити. І зараз є неабияка потреба у допомозі з боку громадянського суспільства. Полегшення доступу до послуг, адвокація та захист прав людини — це те, що може робити громадянське суспільство сьогодні, аби допомогти впоратися з наслідками пандемії”, — переконана Ясенка Перович, керівниця Проєкту ЄС “Підтримка взаємодії ЄС з організаціями громадянського суспільства України”.

Експертка окреслила 6 ключових комунікаційних викликів для громадянського суспільства, зокрема проблема з довірою, питання безпеки, загрози демократії, роз’єднаність, інформаційне перевантаження та здатність робити зміни. Всі ці виклики обговорюватимуться на SHKALA 2021.

Більше 40 провідних міжнародних та українських експертів з соціальних та поведінкових комунікацій, спікерів з креативних, комунікаційних, консалтингових та діджитал-агенцій будуть ділитися своїми кейсами та досвідом роботи під час пандемії та криз, а також новими трендами у стратегічних комунікаціях для громадського та державного секторів.

Як повідомила засновниця IdeasFirst та продюсер події Ірина Бондаренко, цього року на форум запрошені виступити експерти міжнародного рівня:

Про державні комунікації під час пандемії та досвід Австралії розповість Д-р Рорі Галлахер , керуючий директор Behavioural Insights Team в Австралії та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Як ефективно працювати з дезінформацією та фейками? Це тема виступу доктора наук Ангуса Томсона , старшого радника з соціально-поведінкових наук у сфері імунізації головного офісу ЮНІСЕФ , Нью-Йорк.

“Ваш мозок і криза: як адаптуватися і розвиватися у скрутні часи” — важливі поради надасть Ніколаос Дімітріадіс, автор книг “Neuroscience for Leaders: A Brain Adaptive Leadership Approach” і “Advanced Marketing Management: Principles, Skills and Tools”; фахівець з біхевіористики та нейромаркетингу; CEO TrizmaNeuro .

Про ефективні кейси комунікації соціальних та поведінкових змін розповість Сара Ісаак , засновниця робочої групи з питань поведінки щодо пандемії, член глобальної комунікаційної мережі IPREX, директор зі стратегії та планування агентства Marketing for Change Co .



Стів Варр , керівник з маркетингу відомої дослідницької компанії TrendWatching (Амстердам) розповість про те, як змінився світ у 2020 році і які нові соціальні та поведінкові тренди спостерігаються у всьому св іті сьогодні.

Форум триватиме два дні. У перший спікери обговорюватимуть теми кризових комунікацій та дезінформації, нові виклики для громадянського сектору та комунікації в галузі охорони здоров’я.

Другий день форуму буде спрямований на розгляд кейсів спеціалістів з комунікацій та стосуватиметься сталого розвитку, соціальної відповідальності бізнесу, кібербезпеки, розвитку креативних індустрій, а також освіти і науки.

“Комунікація є невід’ємною частиною будь-якого проєкту в громадському секторі. Це також дуже практичний інструмент для просування місії організації, взаємодії з аудиторією та пошуку нових прихильників. Для того, щоб комунікувати ефективно, громадські організації повинні глибоко розуміти свою цільову аудиторію, і, в першу чергу, її поведінку. Форум SHKALA — це саме те місце, де представники громадянського суспільства можуть дізнатися про це більше, знайти інструменти для вимірювання своїх зусиль у сфері комунікації та натхнення для створення значущих та дієвих комунікаційних проєктів”, — розповідає Роланд Ковач, директор Програми сприяння громадській активності “Долучайся!” (USAID/ENGAGE).

Завдяки цьогорічному формату “online show” до обговорення найважливіших тем для суспільства у колі провідних експертів можна буде приєднатися з будь-якого безпечного та зручного місця.

Участь у форумі безкоштовна за попередньою реєстрацією, кількість місць обмежена.