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Форум «Україна 30»: НАЗК розпочало перевірку щодо заступника голову ОПУ Тимошенка після звернення #Букв

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг щодо дотримання заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком вимог законодавства, яке стосується запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Понеділок, 11 жовтня 2021, 22:07

Про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення #Букв.

Як сповіщалося раніше, організацією всеукраїнського форуму “Україна 30”, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, займалася компанія Goodmedia (“Гудмедіа”) Альони Тимошенко, дружини заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка.

#Букви звернулися до НАЗК з проханням прокоментувати, чи не вбачає НАЗК наявності конфлікту інтересів під час залучення компанії дружини заступника керівника ОПУ до організації заходів, ініційованих президентом.

У відповідь НАЗК повідомило, що проводить відповідну перевірку з метою можливого виявлення порушень.

“Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало в межах повноважень … моніторинг та контроль за дотриманням Заступником Керівника Офісу Президента України Кирилом Владленовичем Тимошенком вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, — йдеться в листі за підписом керівниці відділу комунікацій та інформаційної політики НАЗК Валерії Радченко.

Теги: Goodmedia, Альона Тимошенко, Гудмедіа, Кирило Тимошенко, конфлікт інтересів, НАЗК

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