Форум «Україна 30»: НАЗК розпочало перевірку щодо заступника голову ОПУ Тимошенка після звернення #Букв

Про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення #Букв.
Як сповіщалося раніше, організацією всеукраїнського форуму “Україна 30”, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, займалася компанія Goodmedia (“Гудмедіа”) Альони Тимошенко, дружини заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка.
#Букви звернулися до НАЗК з проханням прокоментувати, чи не вбачає НАЗК наявності конфлікту інтересів під час залучення компанії дружини заступника керівника ОПУ до організації заходів, ініційованих президентом.
У відповідь НАЗК повідомило, що проводить відповідну перевірку з метою можливого виявлення порушень.
“Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало в межах повноважень … моніторинг та контроль за дотриманням Заступником Керівника Офісу Президента України Кирилом Владленовичем Тимошенком вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, — йдеться в листі за підписом керівниці відділу комунікацій та інформаційної політики НАЗК Валерії Радченко.
- Раніше #Букви розповідали про бізнес Кирила Тимошенка та його зв’язок з олігархом Дмитром Фірташем в матеріалі “Президентський прораб Кирило Тимошенко від Фірташа і до Зеленського”.