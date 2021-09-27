Про це свідчать документи, подані Goodmedia для участі в тендері на проведення “Інвестиційного форуму міста Києва”. На це звернуло увагу видання “Бабель“.

Як відомо, з лютого в Україні проходив Всеукраїнський форум “Україна 30”. Тематичні події, яких загалом було 30, проходили щотижня, кожна була присвячена різній темі.

Ані на сайті форуму, ані на тематичних сторінках в соцмережах не сповіщається, хто був організатором заходів. Зазначено тільки те, що ініціатором є президент. На сайті — тільки посилання на Офіс президента та Кабінет Міністрів.

З власних джерел “Бабелю” стало відомо, що проведення форуму опікується компанія Goodmedia. Це підтверджують й документи, які компанія подала під час проведення тендеру з організації “Інвестиційного форуму міста Києва”. Факт долучення до організації форуму компанія використала для обгрунтування того, що виконує кваліфікаційні вимоги закупівлі.

“ТОВ “ГУДМЕДІА” є одним із основних організаторів Форуму “Україна 30” та відповідає за організаційну частину. Форум “Україна 30″ проходить у КВЦ Парковому 2 рази на місяць, має статус національного. У Форумі приймають участь Президент та перші обличчя України, політики, бізнесмени та міжнародні фахівці. Форум відбувається у офлайн та онлайн форматі. Кількість учасників на кожному Форумі від 500 до 1000 офлайн”, — йдеться в довідці до тендерної документації за підписом керівника компанії Віктора Майкова.

Раніше #Букви повідомляли, що до Офісу президента заступник його голови Кирило Тимошенко володів компанією Goodmedia, яка, згідно з даними на сайті, спеціалізується на рекламі, PR, супроводі виборчих кампаній “в Україні та інших країнах СНД”.

Наразі компанія переоформлена на його дружину Альону Іванівну Тимошенко. Цю компанію Тимошенко в декларації за 2019 рік позначав як основне місце роботи.

Станом на липень 2021 року Тимошенко на сайті все ще зазначався як СЕО компанії. Заступниця голови фракції “Слуги народу” в парламенті Євгенія Кравчук – як керівниця відділу комунікацій.

Наразі згадок про Тимошенка на сайті немає.

#Букви звертатимуться до Офісу президента, компанії “Гудмедіа” та Нацагентства з питань запобігання корупції задля отримання додаткової інформації щодо умов організації форуму “Україна 30”.