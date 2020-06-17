Про це повідомляється в зверненні до президента форуму.
“Президенту Зеленському слід знати, що прихильники демократичного і економічного розвитку України не мають жодних ілюзій щодо політичних мотивів, які стоять за спробами посадити колишнього Президента України Петра Порошенка”, – сказано в заяві.
Також в заяві йдеться про те, що Україна пожертвувала багатьом на шляху до процвітаючого і демократичного майбутнього, а тому сьогоднішній владі варто зрозуміти, що спроби кинути політичних опонентів за ґрати не повинні мати місця в такій державі, яка прагне бути членом спільноти цивілізованих націй
“У разі ув’язнення колишнього президента Порошенка, Україні загрожують серйозні наслідки для її відносин з демократичними державами та інституціями, що і підніме питання про те, чи слід західним націям продовжувати надавати свою економічну і фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства права”, – підкреслюють в заяві.
Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі – це позапартійна, комерційна організація, яка проводить провідну в Північній Америці конференцію з питань міжнародних відносин і безпеки.
- 10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР.
- За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.
- П’ятий президент України Петро Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.
- Експрем’єр та глава МЗС Швеції, один з авторів програми “Східного партнерства” Карл Більдт заявив, що Європейський союз буде змушений вжити заходів у разі політично мотивованого переслідування експрезидента України Петра Порошенка.