Про це повідомляється в зверненні до президента форуму.

“Президенту Зеленському слід знати, що прихильники демократичного і економічного розвитку України не мають жодних ілюзій щодо політичних мотивів, які стоять за спробами посадити колишнього Президента України Петра Порошенка”, – сказано в заяві.

Також в заяві йдеться про те, що Україна пожертвувала багатьом на шляху до процвітаючого і демократичного майбутнього, а тому сьогоднішній владі варто зрозуміти, що спроби кинути політичних опонентів за ґрати не повинні мати місця в такій державі, яка прагне бути членом спільноти цивілізованих націй

“У разі ув’язнення колишнього президента Порошенка, Україні загрожують серйозні наслідки для її відносин з демократичними державами та інституціями, що і підніме питання про те, чи слід західним націям продовжувати надавати свою економічну і фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства права”, – підкреслюють в заяві.

Міжнародний форум з питань безпеки в Галіфаксі – це позапартійна, комерційна організація, яка проводить провідну в Північній Америці конференцію з питань міжнародних відносин і безпеки.