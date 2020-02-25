Про це повідомляється на офіційному сайті київського “Динамо”.
“З огляду на такий термін відсторонення, в порівнянні зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста і клубу і встановив, що в діях футболіста немає суттєвої провини”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Бесєдін був відсторонений від участі у змаганнях з 19 грудня 2019, тому термін дії дискваліфікації вважається саме з цього часу.
У клубі пообіцяли повідомити про те, чи буде справу оскаржено в Спортивному арбітражному суді після ознайомлення з повним текстом документа.
“ФК “Динамо” повністю підтримує Артема і продовжує робити все можливе, щоб він якомога швидше повернувся на поле”, – сказано в повідомленні клубу.
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- 17 листопада збірна України в останньому матчі відбору на чемпіонат Європи з футболу 2020 року (Євро-2020) зіграла внічию на виїзді з командою Сербії – з рахунком 2:2.