Нападник збірної України з футболу і київського клубу "Динамо" Артем Бесєдін отримав дискваліфікацію на один рік за вживання допінгу.

Про це повідомляється на офіційному сайті київського “Динамо”.

“З огляду на такий термін відсторонення, в порівнянні зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста і клубу і встановив, що в діях футболіста немає суттєвої провини”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Бесєдін був відсторонений від участі у змаганнях з 19 грудня 2019, тому термін дії дискваліфікації вважається саме з цього часу.

У клубі пообіцяли повідомити про те, чи буде справу оскаржено в Спортивному арбітражному суді після ознайомлення з повним текстом документа.

“ФК “Динамо” повністю підтримує Артема і продовжує робити все можливе, щоб він якомога швидше повернувся на поле”, – сказано в повідомленні клубу.