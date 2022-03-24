Про це повідомляють #Букви.

Варто зазначити, що наразі повідомлення про фосфорні бомби найчастіше стосуються саме запалювальних боєприпасів для Реактивної системи залпового вогню “Град” і “Ураган”, які мають в основі магнієвий сплав, а не фосфор.

Що таке фосфорна бомба?

Фосфорна бомба — запальні або димові боєприпаси, що начинені білим фосфором. Температура горіння такої бомби може перевищувати 800 °C, а площа ураження досягає кількох сотень квадратних метрів.

Речовина займається після контакту з повітрям, тому її необхідно зберігати у воді. Горіння продовжуватиметься поки не вигорить весь фосфор або не припиниться доступ кисню.

Водночас заряд з білим фосфором може міститися не лише в бомбах, але й в артилерійських снарядах, мінах, ракетах та гранатах.

Ефекти від застосування фосфорної бомби: 

  • дим та полум’я,
  • психологічний шок,
  • обвуглювання органічних тканин,
  • випалювання легень після вдихання диму,
  • каліцтва,
  • повільна смерть.

Пожежі від таких боєприпасів погано гасяться, внаслідок чого займаються великі площі та наноситься шкода людям і техніці.

Варто зазначити, що фосфорні бомби заборонено використовувати згідно з додатковими протоколами Женевської конвенції 1977 року.

Як захиститися від ураження фосфорної бомби?

Боєприпаси можуть зашкодити не лише прямими пораненнями від уламків гільз, але й спричинити опіки та випалити легені через вдихання парів.

Якщо вас вразило таким боєприпасом потрібно:

  • якнайшвидше скинути одяг, до якого прилипли частки фосфору,
  • до пошкоджених ділянок тіла потрібно перекрити доступ кисню (промити рани великою кількістю води).

Наголошуємо, що займатися лікуванням поранених фосфорними бомбами має спеціальний медичний персонал.