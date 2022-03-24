Наразі соцмережами та ЗМІ ширяться повідомлення, що російські війська активно використовують фосфорні бомби проти цивільного населення в Україні. Чим небезпечний такий вид зброї та як від нього захиститися?

Про це повідомляють #Букви.

Варто зазначити, що наразі повідомлення про фосфорні бомби найчастіше стосуються саме запалювальних боєприпасів для Реактивної системи залпового вогню “Град” і “Ураган”, які мають в основі магнієвий сплав, а не фосфор.

Що таке фосфорна бомба?

Фосфорна бомба — запальні або димові боєприпаси, що начинені білим фосфором. Температура горіння такої бомби може перевищувати 800 °C, а площа ураження досягає кількох сотень квадратних метрів.

Речовина займається після контакту з повітрям, тому її необхідно зберігати у воді. Горіння продовжуватиметься поки не вигорить весь фосфор або не припиниться доступ кисню.

Водночас заряд з білим фосфором може міститися не лише в бомбах, але й в артилерійських снарядах, мінах, ракетах та гранатах.

Ефекти від застосування фосфорної бомби:

дим та полум’я,

психологічний шок,

обвуглювання органічних тканин,

випалювання легень після вдихання диму,

каліцтва,

повільна смерть.

Пожежі від таких боєприпасів погано гасяться, внаслідок чого займаються великі площі та наноситься шкода людям і техніці.

Варто зазначити, що фосфорні бомби заборонено використовувати згідно з додатковими протоколами Женевської конвенції 1977 року.

Як захиститися від ураження фосфорної бомби?

Боєприпаси можуть зашкодити не лише прямими пораненнями від уламків гільз, але й спричинити опіки та випалити легені через вдихання парів.

Якщо вас вразило таким боєприпасом потрібно:

якнайшвидше скинути одяг, до якого прилипли частки фосфору,

до пошкоджених ділянок тіла потрібно перекрити доступ кисню (промити рани великою кількістю води).

Наголошуємо, що займатися лікуванням поранених фосфорними бомбами має спеціальний медичний персонал.