Переможцем в категорії "Фотографія року" Міжнародного конкурсу World Press Photo став знімок японського фотографа Ясуесі Тіба, зроблений під час протестів в Судані.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

На фото зображений демонстрант, який читає вірш під час протесту, в той час, як натовп інших протестантів підсвітлює його світлом своїх телефонів.

На думку суддів, “поетична” фотографія показала силу молодості й мистецтва.

“Ми бачимо цю молоду людину, яка не стріляє, яка не кидає камінь, а читає вірш”, – зазначив голова журі Лекгето Маколей.

У фінал також вийшли п’ять інших фотографій.

На цьому знімку фотографа Мулугета Айєн зображена родичка жертви рейсу Ефіопських авіаліній ET302, який зазнав аварії 10 березня 2019 року.

Знімок Фарука Батіча, на якому зображено зіткнення з поліцією під час антиурядової демонстрації в Алжирі.

На цій фотографії Томека Качори 15-річна вірменська дівчинка на ім’я Єва щойно прокинулася від кататонічного стану, викликаного синдромом розсіяного склерозу (РС). Вона була сфотографована в центрі прийому біженців у Польщі, в червні минулого року.

На фотографії Івора Прікетта зображений 18-річний боєць сирійських демократичних сил (СДФ), який був сфотографований у лікарні в Хассакі 20 жовтня тогоріч. Він був сильно спалений у конфлікті з турецькими військами.

Його дівчина спочатку не хотіла входити в палату, так як її охопив жах від його травм. Але після розмови з медсестрою вона увійшла і взяла Ахмеда за руку.

Микита Терешин сфотографував цього бізнесмена на Міжнародній оборонній виставці та конференції (Idex) в Абу-Дабі в лютому минулого року.