У Чорнобильській зоні загасили пожежу, але є тліючі пеньки та деревина, які продовжують гасити. Ніякої загрози для ядерних об'єктів зони відчуження наразі немає.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Голова ДСНС Микола Чечоткін поінформував, що напередодні через шквальний вітер вогонь став швидко розповсюджуватися і його було дуже складно контролювати.

Рятувальникам вдалося не допустити “перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти “Укриття”, “Вектор”, розподільну електростанцію ЧАЕС і сховище з радіоактивними відходами”.

Микола Чечоткін зазначив, що радіаційний фон в зоні не перевищує норму.

Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.