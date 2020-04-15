Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Голова ДСНС Микола Чечоткін поінформував, що напередодні через шквальний вітер вогонь став швидко розповсюджуватися і його було дуже складно контролювати.

Рятувальникам вдалося не допустити “перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти “Укриття”, “Вектор”, розподільну електростанцію ЧАЕС і сховище з радіоактивними відходами”.

Микола Чечоткін зазначив, що радіаційний фон в зоні не перевищує норму.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.