Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Голова ДСНС Микола Чечоткін поінформував, що напередодні через шквальний вітер вогонь став швидко розповсюджуватися і його було дуже складно контролювати.
Рятувальникам вдалося не допустити “перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти “Укриття”, “Вектор”, розподільну електростанцію ЧАЕС і сховище з радіоактивними відходами”.
Микола Чечоткін зазначив, що радіаційний фон в зоні не перевищує норму.
Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
- 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на 07:00 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових джерела загоряння.
- Станом на 7:15 15 квітня пожежа в зоні Чорнобиля не активна. Наразі там тліють пеньки і деревина. Осередки тління продовжують гасити.