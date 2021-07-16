На офіційній сторінці Apple в Instagram опублікували фото 23-річного Андрія Гулака з Києва.

Про це повідомляють #Букви.

Фотографіями поділилися, навівши цитату її автора:

“Коли я сфотографував це, я не шукав нічого конкретного, я просто споглядально налаштовувався і пильно спостерігав за навколишнім світом. Наприклад, кадр екскаватора був серед безлюдної місцевості темної ночі, і робітник забув вимкнути освітлювальне обладнання. Це передає атмосферу кропіткої самотності, але через освітлення, певну надію”.

Під знімками вже майже 95 тисяч лайків.

Перша світлина була опублікована ще в листопаді 2019 року, друга — в жовтні 2020. Обидві — з тегом #shotoniphone.

Оригінальні фото зібрали лишень кілька сотень лайків.