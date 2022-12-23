Американське видання The New York Times опублікувало свою добірку світлин, які ілюструють 2022 рік. Зокрема, роботи цьогорічної серії були присвячені повномасштабній російсько-українській війні.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що “світлини з найперших моментів війни в Україні виявляли справжній жах”.

Щороку, починаючи з осені, фоторедактори NYT переглядають свої роботи за рік, намагаючись вибрати найразючіші, найзворушливіші та найбільш пам’ятні фото.

Останнім часом кожен рік видається історичним: пандемія, яка вбила мільйони людей, повстання в Капітолії США, а у 2022 році, як зазначили в NYT, війна.













Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна // 7 фото

“Хоча війна в Україні була не єдиною історією цього року, вона була найбільш панівною”, – йдеться в матеріалі.

Серед робіт фотокореспондентів видання – український солдат, який легенько обіймає свою дівчину та цілує її в лоб; село Демидів, де хтось із сумкою самотньо пробирається вулицею, перетвореної на річку, щоби перешкодити наступу росіян тощо.

“2022 рік, безсумнівно, належить до війни в Україні, конфлікту, який зараз увійшов у тривожно передбачуваний ритм”, – зазначив виконавчий редактор видання Джозеф Кан.

У такий спосіб видання відзначає своїх фотографів за їхню працю в усьому світі та сподівається, що читачі більше зрозуміють їхній спосіб мислення та повсякдення.