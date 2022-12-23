Про це повідомляє The New York Times.
Видання пише, що “світлини з найперших моментів війни в Україні виявляли справжній жах”.
Щороку, починаючи з осені, фоторедактори NYT переглядають свої роботи за рік, намагаючись вибрати найразючіші, найзворушливіші та найбільш пам’ятні фото.
Останнім часом кожен рік видається історичним: пандемія, яка вбила мільйони людей, повстання в Капітолії США, а у 2022 році, як зазначили в NYT, війна.
Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна // 7 фото
“Хоча війна в Україні була не єдиною історією цього року, вона була найбільш панівною”, – йдеться в матеріалі.
Серед робіт фотокореспондентів видання – український солдат, який легенько обіймає свою дівчину та цілує її в лоб; село Демидів, де хтось із сумкою самотньо пробирається вулицею, перетвореної на річку, щоби перешкодити наступу росіян тощо.
“2022 рік, безсумнівно, належить до війни в Україні, конфлікту, який зараз увійшов у тривожно передбачуваний ритм”, – зазначив виконавчий редактор видання Джозеф Кан.
У такий спосіб видання відзначає своїх фотографів за їхню працю в усьому світі та сподівається, що читачі більше зрозуміють їхній спосіб мислення та повсякдення.
- Український фотограф Євген Малолєтка, який протягом року висвітлював широкомасштабну війну в Україні для американського інформаційного агентства Associated Press, став фотографом року за версією британської газети The Guardian.
- У червні бійцю полку “Азов” Дмитру “Оресту” Козацькому присудили найпрестижнішу польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини із заблокованого російськими військами Маріуполя.
- 26-річний український військовий Дмитро Козацький (позивний “Орест”) опублікував фото з заводу “Азовсталь”, де перебував разом із побратимами упродовж останніх кількох місяців.