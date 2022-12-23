Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що “світлини з найперших моментів війни в Україні виявляли справжній жах”. 

Щороку, починаючи з осені, фоторедактори NYT переглядають свої роботи за рік, намагаючись вибрати найразючіші, найзворушливіші та найбільш пам’ятні фото.

Останнім часом кожен рік видається історичним: пандемія, яка вбила мільйони людей, повстання в Капітолії США, а у 2022 році, як зазначили в NYT, війна.

  • Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна

    Київ, Україна, 21 квітня: Максим Сироїжко, український воїн, зі своєю дівчиною \ Фото: David Guttenfelder

  • Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна

    Харків, Україна, 17 квітня: Багатоквартирний будинок загорівся після того, як Росія обстріляла ракетами українські міста та військові цілі \ Фото: Tyler Hicks

  • Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна

    Ірпінь, Україна, 6 березня: Загибла мати та діти, які потрапили під мінометний обстріл \ Фото: Lynsey Addario

  • Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна

    Львів, Україна, 26 квітня: Військовий віддає останню шану своєму братові-близнюку, який загинув разом з майже двома десятками побратимів під час артилерійського удару по містечку Попасна \ Фото: Finbarr O'Reilly

  • Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна

    Київ, Україна, 26 лютого: Формування корпусу цивільних добровольців для оборони столиці \ Фото: Lynsey Addario

  • Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна

    Харків, Україна, 25 лютого: Тіло російського солдата, що лежить біля броньованої машини \ Фото: Tyler Hicks

  • Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна

    Маріуполь, Україна, 9 березня: екстреники та волонтери вивезли поранену вагітну жінку з пологового будинку, пошкодженого росіянами. Не вдалося врятувати ні жінку, ні її дитину \ Фото: Evgeniy Maloletka

Фото року за версією NYT: серед них – повномасштабна російсько-українська війна // 7 фото

“Хоча війна в Україні була не єдиною історією цього року, вона була найбільш панівною”, – йдеться в матеріалі.

Серед робіт фотокореспондентів видання – український солдат, який легенько обіймає свою дівчину та цілує її в лоб; село Демидів, де хтось із сумкою самотньо пробирається вулицею, перетвореної на річку, щоби перешкодити наступу росіян тощо.

“2022 рік, безсумнівно, належить до війни в Україні, конфлікту, який зараз увійшов у тривожно передбачуваний ритм”, – зазначив виконавчий редактор видання Джозеф Кан.

У такий спосіб видання відзначає своїх фотографів за їхню працю в усьому світі та сподівається, що читачі більше зрозуміють їхній спосіб мислення та повсякдення.