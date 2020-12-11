Викладач дискретної математики у НУ "Львівська політехніка" Дмитро Зербіно не перший рік використовує для тестування першокурсників програму, у якій після надання відповіді студенти можуть побачити порнографічні зображення. Тепер це набуло розголосу.

Про це повідомляють #Букви.

У Мережі спливли записи, на яких можна побачити процес складання першокурсниками контрольної з дискретної математики за допомогою спеціальної програми, розробленої викладачем.

Після відповіді на кожне запитання студенти бачать певне зображення. Запропоновані нейтральні та порнографічні (це зображення жіночих статевих органів, оголених жінок у повний зріст, рольових ігор тощо).

“Викладач стверджує, що “така методика вироблена в Японії, людина повинна навчатися з задоволенням… Люди отримують задоволення від різних речей”. Так, викладач свідомо демонструє неповнолітнім порнографічні картинки”, — розповідає колишня студентка вишу та журналістка Наталія Кіндратів.

Кіндратів також стверджує, що цю програму викладач використовує не перший рік, і про це знають і студенти, і керівництво.

Реакція викладача на критику

У розпорядженні #Букв є запис онлайн-заняття з викладачем, під час якого один зі студентів перепитав у Зербіно, чому контрольна містила порнографічні зображення. Ось яку відповідь надав викладач:

“Ну, хєх, це не порнофайли, це якби релаксаційні картини, які ну якби пов’язані зі зняттям стресу”.

На це студент зауважив, що саме ці зображення викликали у нього стрес.

“Ну тоді вибирали б нейтральні картинки”, — відповів викладач.

Однак тоді одразу декілька студентів зауважили, що обирати нейтральні картинки не допомагає: після кількох зображень природи все одно з’являються фото оголених людей.

Студенти повідомили викладачу, що батьки деяких з них побачили все це і були вкрай незадоволені, планували звертатися до деканату.

Тоді викладач пообіцяв, що ще раз передивиться перелік зображень та прибере порно-контент з переліку “нейтральних”. Чіткої відповіді щодо того, чому цього не було зроблено раніше, викладач не надав.

Врешті-решт Зербіно заявив студентам, що вони “мають право закривати очі чи відвертатися від екрана”.

Ті продовжили заперечувати та наголошувати, що розповсюдження такого контенту в Україні карається законом (йдеться про статтю 301 Кримінального кодексу України). Утім, це викладача не переконало.

“Порно — ви маєте на увазі статевий акт? Ви вважаєте, що статевий акт — це заборонено?”, — зауважив він.

Зербіно також запевняв, що студенти не копіювали цих зображень, тож розповсюдження не відбувалося.

У підсумку викладач пообіцяв врахувати побажання студентів, та саме для них змінити завдання.

Реакція студентів вишу

У коментарях під дописом Кіндратів в цей час розпочалася запекла дискусія між тими, хто переконаний, що Зербіно не мав використовувати такі методи навчання, та тими, хто вирішив стати на його захист.

“Преподу потрібно лікуватися від сперматоксикозу, до того ж регулярно”, “Це жах і мрак. Ця людина має бути звільнена”, — писали перші.

Інші ж ділилися своїми враженнями про Зербіно. Студенти описують його, як дивакувату, але добру людину, прекрасного викладача.

Вони відкидають будь-які можливі звинувачення щодо розбещення викладачем студентів та факти будь-якої іншої некоректної поведінки з його боку.

Коментатори заперечували як те, що підібрані зображення є порнографічними (мовляв, те саме можна побачити в музеї), так і те, що такі зображення можуть негативно вплинути на неповнолітніх студентів.

Студенти навіть запустили тег на його підтримку — #ДДНормМужик.

Реакція “Львівської політехніки”

Що стосується реакції вишу на такі дії викладача, там запевняють, що скарг щодо цього не отримували.

“Ніхто з батьків чи студентів не звертався”, — заявив у коментарі “Громадському” заступник декана бакалаврату Інституту комп’ютерних наук Віктор Хавалко.

Також він додав, що це “не телефонна розмова”, та запевнив, що у разі надходження звернень “Львівська політехніка” оприлюднить офіційну позицію.