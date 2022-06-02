Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його даними, тепер, коли російські користувачі переходять на сайт Pixabay – їм відкривається надпис з засудженням російської агресії проти України.
“Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів”, – написав Федоров.
Він також додав, що Мінцифри продовжує працювати над цифровою ізоляцією Росії.
- Нагадаємо, найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала облікові записи користувачів з РФ та Білорусі. Фірма заморозила акаунти тих, хто перебуває на теренах двох держав.
- Також повідомлялось, що в App Store вже неможливо здійснити оплату через мобільний телефон на теренах Росії. Корпорація Apple запровадила заборону через російський напад на Україну.
- Окрім цього американська корпорація Apple видалила сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok з App Store для користувачів з РФ. Наразі застосунок недоступний для завантаження в меню “Пошук”.