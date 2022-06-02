Один із найбільших безплатних фотобанків Pixabay більше недоступний для користувачів з Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його даними, тепер, коли російські користувачі переходять на сайт Pixabay – їм відкривається надпис з засудженням російської агресії проти України.

“Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів”, – написав Федоров.

Він також додав, що Мінцифри продовжує працювати над цифровою ізоляцією Росії.