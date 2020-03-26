14 березня уряд Іспанії офіційно оголосив про введення надзвичайного стану для боротьби з коронавіруом.

Британське видання The Guardian показує в фотографіях, як виглядає Іспанія в умовах надзвичайного стану і що відбувалося на вулицях до епідемії. #Букви повністю публікують матеріал.

На фото представлені “драматичні зміни, які видно на прикладі села Ронда в південній провінції Малага”, – пише видання.

Люди повинні слідувати жорстким правилам і залишатися вдома протягом двох тижнів. Виходити з дому можна лише якщо потрібно купити їжу або ліки, дозволяється ходити на роботу і в лікарню.

“До” та “під час”: селище Ронда, Малага,

Гірські велосипедисти їдуть мостом Пуенте Нуево, під час змагання 2017 року, і цей же міст сьогодні – порожній, під час надзвичайного стану

Під час ходи 2017 року братства Nuestro Padre Jesus Nazareno і після спалаху коронавірусу.

Туристи ховаються від сонця під парасольками, слідуючи за гідом гарячого весняного дня в травні 2015 року, і та ж вулиця – порожня під час надзвичайного стану.

Жінки насолоджуються уроками Зумби на відкритому повітрі на вулиці Ла Бола в липні 2013 року і та ж вулиця в березні 2020 року.

Вулиця Ла Бола в липні 2019 року і під час надзвичайного стану.

Велосипедисти готуються піднятися на гору біля мосту Пуенте Нуево під час змагання в травні 2015 року та це ж місце сьогодні, під час епідемії.

Туристи проходять повз арени для бою биків у Ронде в червні 2016 року і спустошений майдан під час надзвичайного стану.

Люди насолоджуються ввечері на майдані в серпні 2019 року і той же майдан сьогодні – без столів і без людей.

Люди, переодягнені в костюми, виступають на фестивалі Ronda Romantica в травні 2017 року і та ж вулиця під час надзвичайного стану.

Легіонери беруть участь у параді напередодні Національного дня в жовтні 2013 року і порожня вулиця в березні 2020 року.