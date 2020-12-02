Навколо київського фотографа Олександра Ктиторчука розгорівся скандал - його звинуватили у розбещенні неповнолітніх дівчат, а суд заарештував. Сам Ктиторчук усілякі звинувачення на свою адресу відкидає. Колеги фотографа стають на його захист, а у соцмережах ввсе більше з'являється свідчень від жінок, які стверджують, що свого часу теж ставали жертвами фотографа.

#Букви розповідають, що відомо про цю справу.

У чому звинувачують Ктиторчука

У середу, 25 листопада, поліція Києва затримала 56-річного фотографа.

Поліція встановила, що чоловік здійснював статеві дії стосовно 15- і 17-річних дівчат у мікроавтобусі своєї цивільної дружини, а також в орендованій квартирі.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що затриманий знімав статеві акти з неповнолітніми на відео і зберігав ролики на комп’ютері. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України “Розбещення неповнолітніх”. Якщо в ході експертизи підтвердиться, що фотограф створював порнографію за участю дітей, справу можуть перекваліфікувати.

Слідчі провели обшук у його квартирі-студії, вилучили ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо.

Пізніше підозру перекваліфікували у “зґвалтування”. Якщо правоохоронці доведуть провину Олександра Ктиторчука, то йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Наразі суд помістив його на два місяці під варту без права застави.

Що відомо про Олександра Ктиторчука

Ктиторчук є викладачем у Київській школі фотографії.

В інтерв’ю “Фактам” він якось сказав: “Фотоапарат — це доступ до жінки. Коли я тільки почав фотографувати, хотів двох речей: заробити грошей і займатися сексом. Уже тоді я розумів, що чоловікові з фотоапаратом вирішити ці завдання простіше”.

Він також підтвердив, що спить зі своїми моделями, але “звісно, не з усіма”.

“У нашій країні, аби управляти жінкою на зйомці, потрібні насилля і секс”, – сказав Ктиторчук.

Олександр Ктиторчук найбільше знімає в жанрі ню.

Фото: ktitorchuk

Та є серед його робіт і сімейні портрети, портрети дітей.

Він також знімав політиків, зірок шоу-бізнесу, театру та телебачення.

Реакція соцмереж

У Facebook з’явився хештег #ЖертвиКтитора.

Наприклад, дівчина на ім’я Світлана Коваль заявила, що, коли їй було 17 років і вона була учасницею шоу “Шанс.Model.Ua” на телеканалі “Інтер”, її під час фотосесії Олександр Ктиторчук зґвалтував.

Фотограф Марися М’яновська зауважила, що теж працює з чуттєвими фото.

“Я знімаю чуттєві фотографії вже років п’ять. І ЗАВЖДИ питаю дозволу доторкнутись до волосся або руки, якщо хочу щось поправити і якщо модель не може цього зробити самостійно. Я запитую дозволу і в одягнених моделей, коли просто хочу поправити одяг”, – пише фотограф.

Хто став на захист Ктиторчука

У Київській школі фотографії, де викладав Ктиторчук, не підтримали і не засудили фотографа.

“Ми знаємо про особисте життя Олександра Ктиторчука стільки ж скільки і ви. Олександр не є співробітником Київської Школи Фотографії, він дає майстер-класи на різних майданчиках, в різних містах України – у нього своя школа фотографії. Два останніх роки він відновлював кінотеатр “Братиславу” з руїн. І нехай правда переможе! Винен – нехай несе покарання! Невинен – відпустити!”

На захист фотографа став український продюсер Юрій Фальоса. Він заявив, що не вірить звинуваченням, і назвав Ктиторчука “одним із найкращих та найбільш неординарних фотохудожників України”. Наразі цей допис недоступний.

Фотограф Катерина Крючкова сказала, що спочатку навіть не повірила в звинувачення. Але зауважила, що людина, яка для неї “була свого часу талантом, стала вмить мізерно гнилою”.

Модель, телеведуча Світлана Вольнова зазначила, що вона не може повірити в те, що Олександр здатний на розбещення малолітніх.

“Але, знаєте, як зараз виглядають 16-17-річні дівчата … Не так, як років 20 тому. Вони зараз з більш округленими формами. Я йому співчуваю. Звичайно, хотілося б вірити, що це неправда і помилка. Суд і час покажуть . Я його знаю таким чистим, світлим, дуже люблячим жінок. Але щоб так “тягнув в машину і ґвалтував” – це точно не про нього історія”, – ділиться Вольнова.