Дмитро Козацький (позивний "Орест") від травня, разом з іншими захисниками Маріуполя та "Азовсталі" перебуває у російському полоні. Декілька місяців він не міг вийти на зв'язок з рідними, однак нещодавно окупанти все ж дали йому змогу подзвонити сестрі та мамі.

Про це 24 каналу повідомила сестра Дар’я Юрченко сестра Дмитра.

Вона зізналась, що після того, як відбувся теракт в Оленівці, коли росіяни вбили декілька десятків захисників “Азовсталі”, вона не могла знайти собі місця, хвилюючись за брата.

Однак 2 серпня до Дар’ї подзвонив російський номер. Дівчина спершу подумала, що це знову дзвонить хтось із “доброзичливих” росіян, однак піднявши слухавку Дар’я почула голос Діми.

“І я така: “що?”. Він ще раз “це Діма”… Я була в шоці. Питаю “Дімочка, як ти, де ти, ти живий-здоровий?””, – розповіла вона.

У відповідь Дмитро заявив, що він здоровий і зараз його утримують в Донецьку. Під час розмови з сестрою поруч з Дмитром був “слідчий”.

Дар’я поспішила сказати брату. що його люблять та чекають вдома. За її словами, загалом розмова пройшла дуже швидко, так само як і тоді, коли Дмитру вперше дали подзвонити рідним з полону.

“Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась”, – пригадала дівчина.

Далі Дмитро сказав, що у нього мало часу для розмови та пообіцяв подзвонити мамі.

“Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним”, – розповіла Дар’я.

Опісля Дмитро, як і обіцяв, подзвонив мамі. За словами Дар’ї, мама була щаслива почути голос сина.

Потім Дімі таки вдалось зателефонувати мамі. Дар’я наголошує, що мама була неймовірно щаслива почути голос сина.

ДОВІДКА: Дмитро “Орест” Козацький – голова пресслужби полку захисників Маріуполя. Він є автором фотографій поранених бійців у польовому шпиталі на заводі “Азовсталь”, які облетіли весь світ. Після цього Дмитра Козацького назвали “очима Азовсталі”.