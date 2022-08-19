Про це 24 каналу повідомила сестра Дар’я Юрченко сестра Дмитра.
Вона зізналась, що після того, як відбувся теракт в Оленівці, коли росіяни вбили декілька десятків захисників “Азовсталі”, вона не могла знайти собі місця, хвилюючись за брата.
Однак 2 серпня до Дар’ї подзвонив російський номер. Дівчина спершу подумала, що це знову дзвонить хтось із “доброзичливих” росіян, однак піднявши слухавку Дар’я почула голос Діми.
“І я така: “що?”. Він ще раз “це Діма”… Я була в шоці. Питаю “Дімочка, як ти, де ти, ти живий-здоровий?””, – розповіла вона.
У відповідь Дмитро заявив, що він здоровий і зараз його утримують в Донецьку. Під час розмови з сестрою поруч з Дмитром був “слідчий”.
Дар’я поспішила сказати брату. що його люблять та чекають вдома. За її словами, загалом розмова пройшла дуже швидко, так само як і тоді, коли Дмитру вперше дали подзвонити рідним з полону.
“Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась”, – пригадала дівчина.
Далі Дмитро сказав, що у нього мало часу для розмови та пообіцяв подзвонити мамі.
“Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним”, – розповіла Дар’я.
Опісля Дмитро, як і обіцяв, подзвонив мамі. За словами Дар’ї, мама була щаслива почути голос сина.
Потім Дімі таки вдалось зателефонувати мамі. Дар’я наголошує, що мама була неймовірно щаслива почути голос сина.
ДОВІДКА: Дмитро “Орест” Козацький – голова пресслужби полку захисників Маріуполя. Він є автором фотографій поранених бійців у польовому шпиталі на заводі “Азовсталь”, які облетіли весь світ. Після цього Дмитра Козацького назвали “очима Азовсталі”.
- У Києві на вулиці Десятинній, 12 протягом 12-14 серпня відбувається фотовиставка «Небачена Азовсталь». Там представлені роботи Дмитра Козацького, з позивним “Орест”, котрий нині перебуває в російському полоні.
- Бійцю полку “Азов” Дмитру “Оресту” Козацькому присудили найпрестижнішу польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини із заблокованого російськими військами Маріуполя.