Про це сповіщає CNN.
Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси. Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра.
Фотограф “Getty” Бурак Кара зробив світлини Чакмака, коли його визволяли з обваленої будівлі.
Хлопчика передавали через уламки від рятувальника до рятувальника, поки він нарешті не опинився на руках у своєї матері.
Зазначимо, що кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до понад 11 200 осіб.
- Внаслідок землетрусу в Сирії, місцевій мешканці довелося народжувати під уламками. Жінка не вижила, але новонароджену дитину вдалося дістати рятувальникам.
- Землетрус магнітудою 7,8 бала, який стався в Туреччині та Сирії, ймовірно, є одним із найсмертоносніших за останнє десятиліття.
- Миттєве руйнування будинків відбувалось під час землетрусу магнітудою 7,8 бала, який вранці 6 лютого стався в Туреччині та Сирії, змусивши рятувальників шукати вцілілих серед загиблих. Жах наслідків породжує запитання: чому ніхто не знав про наближення землетрусу? Відповідь складна. Здатність передбачити, де і коли станеться землетрус, протягом багатьох років не вдавалась вченим. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на землетруси припадає майже половина всіх смертей від стихійних лих протягом майже двох десятиліть.