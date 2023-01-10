Український фотограф Михайло Дорогович виграв срібло на конкурсі New York Photography Awards зі своїм проєктом “Культурний етнос Закарпаття“.

Про це пише New York Photography Awards.

Художня зйомка Михайла складається із серії знімків, кожен з яких демонструє традиційне для різнонаціональних районів Закарпаття вбрання. Фотопроєкт зайняв друге місце в номінації “Люди/Культура“.

Зйомка проходила в так званому “ужгородському Пирогові” – Закарпатському музеї архітектури та побуту, який є репродукцією давнього села з будівлями, привезеними з різних частин області.













Фотограф з Ужгорода став лауреатом премії New York Photography Awards // 7 фото

Український проєкт “Культурний етнос Закарпаття” вже отримував призове друге місце та високі оцінки на міжнародному фотоконкурсі – Tokyo International Foto Awards 2022 в Японії.

Довідка: New York Photography Awards – одна з найпрестижніших премій в області фотомистецтва. Концепція конкурсу полягає у вшануванні, визнанні та рекламуванні видатних фотографів з усіх куточків світу, які діляться своїм баченням навколишнього середовища через об‘єктив.