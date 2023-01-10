Про це пише New York Photography Awards.
Художня зйомка Михайла складається із серії знімків, кожен з яких демонструє традиційне для різнонаціональних районів Закарпаття вбрання. Фотопроєкт зайняв друге місце в номінації “Люди/Культура“.
Зйомка проходила в так званому “ужгородському Пирогові” – Закарпатському музеї архітектури та побуту, який є репродукцією давнього села з будівлями, привезеними з різних частин області.
Фотограф з Ужгорода став лауреатом премії New York Photography Awards // 7 фото
Український проєкт “Культурний етнос Закарпаття” вже отримував призове друге місце та високі оцінки на міжнародному фотоконкурсі – Tokyo International Foto Awards 2022 в Японії.
Довідка: New York Photography Awards – одна з найпрестижніших премій в області фотомистецтва. Концепція конкурсу полягає у вшануванні, визнанні та рекламуванні видатних фотографів з усіх куточків світу, які діляться своїм баченням навколишнього середовища через об‘єктив.
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