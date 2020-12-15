Про це йдеться у повідомленні пресслужби “АЛЛО”.
“Весь світ з цікавістю спостерігає за появою загадкових монолітів в різних куточках планети. Один з них минулого тижня з’явився в Києві і сколихнув українські ЗМІ. За шість годин новина рознеслася різними медіа, з’явилися сотні публікацій, поки журналісти не виїхали на місце і уважно не придивились до моноліту. Від інших в світі його відрізняв напис: “АЛЛО Express”, – йдеться у повідомленні.
Так, на виготовлення і встановлення моноліту пішло чотири доби. Це був масштабний анонс запуску поштово-логістичного оператора – АЛЛО Express.
У пресслужбі “АЛЛО” зазначили, що першим виданням, яке опублікувало репортаж про моноліт, виявилися #Букви. Тому за оперативність і перевірку фактів ритейлер вирішив подарувати автору фоторепортажу електросамокат.
- Нагадаємо, що “загадковий” моноліт у Києві знайшли 10 грудня. Зовні він схожий на ті, що митці арт-групи The Most Famous Artist встановили в пустелі американського штату Юта, в Румунії і в штаті Каліфорнія.