Про це йдеться в розпорядженні спікера ВР Дмитра Разумкова, яке опубліковано на сайті Парламенту.
Згідно з документом, оператори й фотокореспонденти будуть допускатися в ложу преси по черзі. Їхня загальна кількість не може одночасно перевищувати 30 осіб.
На балконі зможе працювати один оператор/фотокореспондент від ЗМІ.
У будівлю Парламенту представники ЗМІ можуть пройти при наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої апаратом ВР.
Журналісти як і раніше можуть працювати в пресцентрі на 3-му поверсі будівлі Верховної Ради.
Варто зазначити, що Парламент відновив роботу в режимі пленарних засідань з 18 травня після карантину. Попри це журналістів не допускали в ложу преси ВР.
Спікер Ради Дмитро Разумков пояснював, що це пов’язано з режимом “певного карантину”.
Парламент у період карантину, оголошеного в Україні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, працював у режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.
- 19 травня Верховна Рада України проголосувала за зміну графіка своєї роботи. Так, у вівторок і четвер нардепи працюватимуть з 10:00 ранку до 12:00 дня. Після цього буде півгодини перерви, а далі робота продовжиться з 12:30 до 15:00. Зміна графіка спричинена потребою в дезінфекції приміщень.