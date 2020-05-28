Операторам і фотокореспондентам знову дозволили працювати під час пленарних засідань у ложі преси на балконі зали Верховної Ради України.

Про це йдеться в розпорядженні спікера ВР Дмитра Разумкова, яке опубліковано на сайті Парламенту.

Згідно з документом, оператори й фотокореспонденти будуть допускатися в ложу преси по черзі. Їхня загальна кількість не може одночасно перевищувати 30 осіб.

На балконі зможе працювати один оператор/фотокореспондент від ЗМІ.

У будівлю Парламенту представники ЗМІ можуть пройти при наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої апаратом ВР.

Журналісти як і раніше можуть працювати в пресцентрі на 3-му поверсі будівлі Верховної Ради.

Варто зазначити, що Парламент відновив роботу в режимі пленарних засідань з 18 травня після карантину. Попри це журналістів не допускали в ложу преси ВР.

Спікер Ради Дмитро Разумков пояснював, що це пов’язано з режимом “певного карантину”.

Парламент у період карантину, оголошеного в Україні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, працював у режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.