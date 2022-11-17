Політехнічний університет Каталонії у Барселоні закрив фотовиставку з роботами бійця полку "Азов" Дмитра "Орест" Козацького на вимогу проросійського блогера Анатолія Шарія через нібито "нацистські погляди автора".

Про це повідомив Козацький у Twitter.

Також “Суспільне” зазначає, що виставку відкрили ще 18 жовтня. А вже 13 листопада в університеті зняли роботи українця, написавши у своєму Twitter: “Повідомляємо, що роботи були вилучені й що Університет не знав про ідеологію особи, яка їх підписувала. Університет радикально відкидає нацизм та шкодує про ситуацію, що склалася”.

Стало відомо, що скасування показу вимагав підозрюваний у державній зраді проросійський блогер Анатолій Шарій, який закликав людей масово скаржитися на виставку.

На його думку, роботи Козацького містять “нацистські погляди”. Зокрема він додав до свого допису світлину, де кетчупом на піці зображувався нацистський символ.

“Орест” заявив, що проти нього запустили кампанію з дискредитації. Захисник пояснив, що зробив знімки з метою висміювання меседжів російської пропаганди про нацизм в Україні: «Ці фотографії та дописи дійсно були мною опубліковані, але потрібно знати контекст».

“У жодний спосіб я б ніколи не підтримував і не підтримую жахливі дії Третього Рейху та Гітлера. Тим паче, що нині ми боремося з прямою наступницею нацизму у світі — Російською Федерацією. Не йдіть за російською пропагандою і не шукайте нацизму там, де його немає!”, — написав Козацький.

Нагадаємо, що Дмитро Козацький із позивним “Орест” є автором більшості фотографій із заводу “Азовсталі”, що захищався від російських атак. Він є одним зі звільнених 21 вересня з російського полону захисників Маріуполя.

Водночас Анатолія Шарія затримали в Іспанії, а в Україні підозрюють у державній зраді.