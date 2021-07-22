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Що таке День Народження? Це радість і веселощі, і суцільне задоволення!
Фокстрот буде радий будь-яким гостям, а “пригощати” буде подарунками на загальну суму два мільйони гривень і знижками до 70%.
За свої 18 років FOXTROT.UA зібрав чимало приводів для гордості:
- Він став 1-м серед українських рітейлерів з продажу електронної та побутової техніки, 1-м хто вийшов в онлайн-продаж і відкрив інтернет-магазин електроніки.
- У 2001 році на просторах інтернету з’явилося доменне ім’я https://www.foxtrot.com.ua.
- З 2003 року почалося активне наповнення площадки товарами, звідки і пішов відлік.
- 2019 рік порадував ребрендингом сайту і оновленням бренду Фокстрот.
- В цьому році компанія є сильним онлайн-гравцем – трафік збільшився в 3 рази, інтернет-продажі виросли з 10,2% до 25%.
- На сьогодні кількість відвідувань сайту foxtrot.ua досягає 11-12 мільйонів в місяць.
Приводів достатньо, правда? Але і свою любов до відвідувачів Фокстрот знає, як проявити. З 22 липня по 4 серпня FOXTROT.UA запускає “частування” для своїх відвідувачів. У “меню” – грандіозні знижки на товари всіх категорій до -70%! Виділимо кілька святкових пропозицій:
- телевізор SAMSUNG UE55TU7100UXUA, діагональ 42 дюйми – знижка 2500 грн.;
- холодильник SAMSUNG RB37J5000SA/UA, з режимом “відпустка” – знижка 4500 грн.;
- пральна машина SAMSUNG WW60J42E0HW/UA, безшумна, з делікатним ставленням до тканин, із захистом від перепадів напруги – знижка 3000 грн.;
- електросамокат SEGWAY Ninebot MAX G30, антиковзні шини, зупинка при падінні – знижка 3500 грн.;
- автохолодильник DELFA AC32L, обсяг 32 л. – знижка 400 грн.
Купувати товар зі знижкою приємно, а купувати товар зі знижкою і отримувати ще й подарунки – удвічі приємніше! Правда ж?
Саме тому, на честь свого дня народження Фокстрот влаштовує грандіозну акцію – будь-хто, хто скупитися на FOXTROT.UA або в мережі магазинів Фокстрот на суму від 3500 грн або придбає товари ТМ Samsung автоматично стане учасником розіграшу подарунків! Важливо 2 правила:
- Бути зареєстрованим на майданчику FOXTROT.UA.
- Покупки здійснювати в період святкування (з 22.07.2021 по 04.08.2021).
Подарунків бренд дарує багато: загальна сума 2 000 000 гривень! Поспішай привітати з днем народження Фокстрот і він пригостить тебе смачним подарунком.