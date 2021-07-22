Знаменитий інтернет-майданчик побутової техніки та електроніки foxtrot.ua хоче поділитися прекрасною новиною - йому виповнилося 18 років! Згадаймо ж головні моменти життя Фокстрот і розповімо по секрету, як буде радувати своїх гостей іменинник.

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Що таке День Народження? Це радість і веселощі, і суцільне задоволення!

Фокстрот буде радий будь-яким гостям, а “пригощати” буде подарунками на загальну суму два мільйони гривень і знижками до 70%.

За свої 18 років FOXTROT.UA зібрав чимало приводів для гордості:

Він став 1-м серед українських рітейлерів з продажу електронної та побутової техніки, 1-м хто вийшов в онлайн-продаж і відкрив інтернет-магазин електроніки.

У 2001 році на просторах інтернету з’явилося доменне ім’я https://www.foxtrot.com.ua.

З 2003 року почалося активне наповнення площадки товарами, звідки і пішов відлік.

2019 рік порадував ребрендингом сайту і оновленням бренду Фокстрот.

В цьому році компанія є сильним онлайн-гравцем – трафік збільшився в 3 рази, інтернет-продажі виросли з 10,2% до 25%.

На сьогодні кількість відвідувань сайту foxtrot.ua досягає 11-12 мільйонів в місяць.

Приводів достатньо, правда? Але і свою любов до відвідувачів Фокстрот знає, як проявити. З 22 липня по 4 серпня FOXTROT.UA запускає “частування” для своїх відвідувачів. У “меню” – грандіозні знижки на товари всіх категорій до -70%! Виділимо кілька святкових пропозицій:

телевізор SAMSUNG UE55TU7100UXUA, діагональ 42 дюйми – знижка 2500 грн.;

холодильник SAMSUNG RB37J5000SA/UA, з режимом “відпустка” – знижка 4500 грн.;

пральна машина SAMSUNG WW60J42E0HW/UA, безшумна, з делікатним ставленням до тканин, із захистом від перепадів напруги – знижка 3000 грн.;

електросамокат SEGWAY Ninebot MAX G30, антиковзні шини, зупинка при падінні – знижка 3500 грн.;

автохолодильник DELFA AC32L, обсяг 32 л. – знижка 400 грн.

Купувати товар зі знижкою приємно, а купувати товар зі знижкою і отримувати ще й подарунки – удвічі приємніше! Правда ж?

Саме тому, на честь свого дня народження Фокстрот влаштовує грандіозну акцію – будь-хто, хто скупитися на FOXTROT.UA або в мережі магазинів Фокстрот на суму від 3500 грн або придбає товари ТМ Samsung автоматично стане учасником розіграшу подарунків! Важливо 2 правила:

Бути зареєстрованим на майданчику FOXTROT.UA.

Покупки здійснювати в період святкування (з 22.07.2021 по 04.08.2021).

Подарунків бренд дарує багато: загальна сума 2 000 000 гривень! Поспішай привітати з днем народження Фокстрот і він пригостить тебе смачним подарунком.