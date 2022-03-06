Про це повідомляє пресслужба Fozzy Group.

Прокиньтеся! Схаменіться! Перечитайте уважно цінності вашої компанії і знайдіть, де там написано про боягузтво, безхребетність і жадібність. Прямо зараз в Україні гинуть люди, ні в чому не винні діти, чоловіки і жінки різного віку та професій — усі ті люди, яких ви називаєте своїми покупцями, задовольняєте їхні потреби та сегментуєте.

У ці дні світова спільнота уважно і з тривогою спостерігає за подіями в Україні та сегментує бренди. Сегментів буде лише два: компанії першого вийдуть з цього жахіття з честю, другого — зганьблять себе.

Ми бачимо неймовірні приклади Apple, Ikea, Google, Microsoft, Nike, IBM. Запитайте себе: чи є в цьому списку ваша компанія? Чи пробачать наступні покоління вашу малодушність і нерішучість? З ким і з чим асоціюватимуть ваш бренд вже завтра. Так, вже завтра!

На вас давитимуть. Ваша держава. Інші ритейлери, до яких ми вже звернулися за підтримкою. Громадська думка та ваше власне сумління. Оскільки ви особисто точно знаєте, як правильно вчинити. Щоб потім чесно дивитися в очі вашим дітям, які, на відміну від наших, не ховаються в підвалах і бомбосховищах, не лишаються без світла в лікарнях, не втрачають батьків щохвилини, поки ви зволікаєте. Можливо, ви змушені будете ухвалити це рішення все одно. Можливо через тиждень, можливо через два, але пляма на репутації вашого бренду лежатиме десятиліття.

Зробіть це зараз — відмовтеся від будь-яких видів співпраці з Росією, яка чинить геноцид українців. Якщо у вашого керівництва чи акціонерів немає сумління, заявіть про свою особисту позицію. Доведіть, що сумління є у вас.

Довідка: до Fozzy Group належать такі торгові мережі як “Сільпо”, “Фора”, Fozzy C&C, Thrash!Траш!, Біла ромашка, ringoo.