Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Славу Баранського після його скандальних висловлювань у соцмережах.

Про це йдеться у заяві Fozzy Group.

Нагадаємо, маркетинг-директор одного зі стартапів торгово-промислової групи Fozzy Group В’ячеслав Баранський у своїх сторіз у соцмережах підтримав російського репера Басту та писав образи на адресу українців.

У групі, що охоплює мережі супермаркетів “Сільпо” та “Фора”, “Ringoo” та низку інших відомих компаній, заявили, що Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, “зміст та форму яких вони не поділяють, і які викликали обурення громадськості”.

“Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою”, – сказано в повідомленні. За підсумками зустрічі Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group.

“Наші принципи залишаються непохитними, ми продовжуємо працювати для розвитку України та добробуту суспільства в цілому”, – сказано в повідомленні.