Фрагмент київського пішохідно-велосипедного мосту, який був пошкоджений у жовтні 2022 року внаслідок влучання російської ракети, можна буде придбати на благодійному онлайн-аукціоні в державній системі "Прозорро.Продажі".

Джерело: Київська міська державна адміністрація.

Аукціон відбудеться 2 червня, час проведення аукціону буде визначений системою автоматично.

Благодійний лот надав Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Це унікальний уламок скляної конструкції 10*3,5 см із світлодіодом у захисному коробі. На корпусі міститься кнопка, що вмикає підсвітку. Загалом було виготовлено лише 100 таких сувенірів.

Стартова ціна лота – 10 000 грн. Усі зібрані за підсумками аукціону кошти будуть скеровані на забезпечення окремого стрілецького батальйону міста Києва. Цей батальйон був сформований у 2023 році. До нього увійшли мешканці та мешканки столиці. Зараз вони захищають Україну на передовій.

“Київ – вистояв. Україна – вистоїть і переможе. Цей сувенір – це не просто уламок мосту, це символ стійкості киян і всіх українців”, – зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу столиці 10 жовтня 2022 року росіяни поцілили ракетою у пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз. Попри потужний вибух конструкція встояла – були пошкоджені лише оглядові панелі. За два місяці міст повністю відновили та відкрили для відвідувачів.