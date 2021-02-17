Фракція "Голосу" у Київраді виключила зі свого складу Костянтина Богатова після інциденту, що стався в Артцентрі "Братислава" між депутатом та стендап-коміком Владом Капицею.

Про це повідомили у пресслужбі партії.

“Костянтин Богатов більше не є частиною нашої команди. Фракція “Голосу” у Київраді проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки і не толеруватиме таких дій”, — інформує політсила.

Водночас у “Голосі” зазначають, що Богатов залишається в статусі депутата КМР. Він відмовився складати мандат після інциденту, хоча колеги вважають, що такий крок був би правильним.

“Ми дочекаємось можливості відкликати його за рішенням громади. Нам неприємно ухвалювати таке рішення, але, на нашу думку, це єдиний правильний вихід. Ми дякуємо пану Костянтину за його багаторічні проєкти для громади Києва і сподіваємось, що він справами відновить свою репутацію”, — зазначили в партії.