Фракція партії "Голос" у Верховній Раді ухвалила рішення про зміну голови.

Про це повідомили у пресслужбі партії.

У понеділок, 28 грудня, під час засідання депутати обрали нове керівництво фракції. Головою фракції став Ярослав Железняк, а його заступником — Роман Костенко.

Таким чином Железняк став наймолодшим в історії парламенту очільником фракції.

“Тож буду наполегливо працювати, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, але й найефективнішим для нашої команди”, — зауважив він.

Раніше головою фракції був Сергій Рахманін. Зазначається, що така ротація зумовлена бажанням самого Рахманіна. Коментуючи таке рішення фракції, Рахманін наголосив, що головування “не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням”, а ротація є “нормальним та необхідним процесом”.

“Час, вивільнений від виконання організаційних функцій, дасть змогу більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі”, — зазначив він.

Повноваження нового голови парламентської фракції набудуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.