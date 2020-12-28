Про це повідомили у пресслужбі партії.
У понеділок, 28 грудня, під час засідання депутати обрали нове керівництво фракції. Головою фракції став Ярослав Железняк, а його заступником — Роман Костенко.
Таким чином Железняк став наймолодшим в історії парламенту очільником фракції.
“Тож буду наполегливо працювати, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, але й найефективнішим для нашої команди”, — зауважив він.
Раніше головою фракції був Сергій Рахманін. Зазначається, що така ротація зумовлена бажанням самого Рахманіна. Коментуючи таке рішення фракції, Рахманін наголосив, що головування “не є пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням”, а ротація є “нормальним та необхідним процесом”.
“Час, вивільнений від виконання організаційних функцій, дасть змогу більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі”, — зазначив він.
Повноваження нового голови парламентської фракції набудуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.
- Нагадаємо, 29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив голова партії “Голос” Святослав Вакарчук.
- У березні Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик.
- У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.