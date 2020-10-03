Про це повідомила пресслужба КВУ.

Зазначається, що в середньому у вересні на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низькими показниками. Як правило, кількість депутатів, які відвідують засідання у ВР 9 скликання є більшою і становить понад 300 депутатів.

Так, упродовж роботи 2 сесії Верховної Ради (вересень-січень) в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 348 народних депутатів із 423. Після початку епідемії (березень-квітень) на пленарних засіданнях було зареєстровано в середньому 328 народних депутатів.

Найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів “Європейської солідарності”. В середньому на засіданнях Парламенту було зареєстровано 64 % депутатів фракції.

Нижчі результати в групи “Довіра” та депутатів “Слуги народу” – в середньому 59 % відвідування.

У депутатів “Голосу” показники відвідування на рівні 54 %, “Опозиційної платформи – За життя” – 46 %, ВО “Батьківщина” – 43 %, групи “За майбутнє” – 40 %.

“На низьку відвідуваність депутатів вплинуло не лише загострення пандемії коронавірусу, але й початок місцевих виборів. У результаті частина політиків перебуває з виборчими турами по регіонах, а не в сесійній залі Парламенту. Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота Парламенту фактично є паралізованою”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.