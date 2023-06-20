Сьогодні, 20 червня, Ярина Ар'єва заявила про складання своїх депутатських повноважень після ДТП з її участю. Фракція "Європейська солідарність" підтримала "відповідальне рішення" Ар'євої.

Джерело: пресслужба “Європейської солідарності”

Зазначається, що фракція повʼязує “політизацію розслідування ДТП за участі Ярини з опозиційною діяльністю їхньої політичної сили”.

“Вимагаємо проведення неупередженого розслідування щодо всіх обставин ДТП, яке трапилося в листопаді минулого року. Ярина братиме участь у судовому засіданні і захищатиме своє імʼя без будь-яких статусів, аби ніхто не смів сказати, що вона може впливати на слідство”, – йдеться у повідомленні.

Також у фракції запевнили, що Ярина весь цей час співпрацює зі слідством, після ДТП вона залишилася на місці і надала першу допомогу постраждалій. Є письмова угода з постраждалою щодо покриття всіх видатків, повʼязаних з лікуванням, та відсутності претензій. Ярина і її родина сприяють жінці в реабілітації.

“Ярина не втекла! На відміну від слуги-корупціонера Трубіцина, який вкрав мільйони з державного бюджету і втік з благословіння влади. При цьому фракція “Слуга народу” в Київраді лише виключила корупціонера Трубіцина зі своєї фракції, але не забрала мандат. Це означає, що вона підтримує топ-корупцію. А це перешкоджає нашому руху в Європейський Союз”, – наголосили у пресслужбі.

Водночас фракція “ЄС” вимагає від “Слуг народу” вибачень перед їхньої політичною силою.

“Ми вимагаємо від “слуг” початку застосування імперативного мандату щодо депутата – корупціонера, який ганьбить Київраду. Вимагаємо негайного складання мандатів депутатів ВР від “слуг”, які вбили людей в ДТП. Депутати Гевко і Богуцька сидять у ВР, ганьблячи парламент. Трухін і досі не поніс покарання за пʼяне ДТП і за корупцію, він тепер “волонтер”. Як і депутат Юрченко, якого пʼяного зловили і відпустили, бо він від влади. Про інші випадки пʼяних слуг – в Києві і в регіонах – вам не розкажуть в “єдиному марафоні”, – мовиться в заяві.