Народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко оголосив, що нардепи з його партії готові скласти свої мандати у Верховній Раді.

Про це заявив нардеп під час виступу з трибуни Верховної Ради.

За словами Бойка, ОПЗЖ готова зробити такий крок, щоб позбавити парламент конституційної більшості (300 голосів) та запустити процес дострокових виборів.

“Наша фракція готова здати мандати, вийти з парламенту для того, щоб у нас не було 300 депутатів і народ України обрав новий парламент. Ми за те, щоб цей парламент був переобраний, люди мають обрати новий парламент. Цей парламент вичерпав себе і не має майбутнього”, – заявив Бойко.

В останній пленарний день 2021 року увірвався пан Бойко з ОПЗЖ, заявивши, що його фракція готова скласти мандати, що призведе до перевиборів у Верховну Раду. pic.twitter.com/5h962aQtIu — Букви (@Bykvu) December 17, 2021

При цьому до Верховної Ради України IX скликання увійшли 43 нардепи від фракції ОПЗЖ. У Раді загалом 423 нардепи, тож очевидно, що ОПЗЖ не зможе втілити план у життя.