Про це повідомив нардеп “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.
Таке рішення оголосили під час закритого пленарного засідання парламенту. Його ухвалили згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони. Депутати, котрі входили до її складу, надалі будуть працювати як позафракційні.
Цьому передувала заява РНБО, що на час воєнного стану в Україні зупинять діяльність кількох партій, які мають зв’язки з Росією. Також днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що фракції ОПЗЖ найближчим часом в українському парламенті не буде.
- Нагадаємо, увечері 12 квітня стало відомо про затримання українського нардепа від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. Нардепу, перебуваючи під домашнім арештом за підозрою у держзраді, вдалось втекти після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Півтора місяця Медведчук переховувався, поки його не затримали співробітники СБУ.
- Колишній президент Росії Дмитро Медведєв доволі емоційно зреагував на затримання одного із лідерів “ОПЗЖ”, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Медведєв порадив українській владі “бути обережними та міцно зачиняти двері на ніч”.
- Дмитро Пєсков, речник президента РФ Володимира Путіна, заявив, що Росія не вбачає можливості обміну арештованого нардепа “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців.
- У Росії розпочали реалізацію плану здійснення терактів на власній території. Спецслужби терором нагнітають антиукраїнську істерію у РФ.