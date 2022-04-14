Про це повідомив нардеп “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

Таке рішення оголосили під час закритого пленарного засідання парламенту. Його ухвалили згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони. Депутати, котрі входили до її складу, надалі будуть працювати як позафракційні.

Цьому передувала заява РНБО, що на час воєнного стану в Україні зупинять діяльність кількох партій, які мають зв’язки з Росією. Також днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що фракції ОПЗЖ найближчим часом в українському парламенті не буде.