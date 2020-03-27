На позачерговому засіданні Ради в понеділок планують прийняти закони про ринок землі й регулювання роботи банків (антиколомойський закон), а також секвестр бюджету.

Про це Буквам розповіли депутати фракції “Слуга народу” за підсумками засідання з президентом.

Вони сподіваються на результативне голосування за рахунок голосів інших фракцій.

Депутати розповіли, що їх колеги, орієнтовані на Ігоря Коломойського, не прийшли на засідання фракції за участі президента.

“Оскільки група Коломойського не прийшла, то і скандалу не було. Навіть Олександр Ткаченко не прийшов, не кажучи вже про Дубінського. Єдине питання про закон про регулювання діяльності банків поставив Сергій Швець”, – розповів один з депутатів.

Він припустив, що група дасть бій під час профільного комітету, який запланований на 9 ранку понеділка та в сесійній залі.

Загалом на фракції було майже 150 депутатів, на неї також не прийшли ті, кому треба було їхати з регіонів.

За словами депутатів, більшість питань стосувалося секвестру бюджету, в такому вигляді як його подав Кабмін він абсолютно не влаштовує депутатів.

Щодо закону про ринок землі, то щоб зменшити кількість голосувань і досягти консенсусу, ймовірно, буде внесено новий законопроєкт з тими параметрами, які озвучив президент:

– Він набуде чинності з 1 липня 2021.

– Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи — громадяни України й не більше ніж 100 гектарів у одні руки.

– Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати українські юридичні особи не більше ніж 10 000 гектарів в одні руки.

– Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки щонайменше).

– Продаж іноземцям — як і було вирішено раніше — після референдуму.

Крім того, президент просив проголосувати законопроєкт про дистанційне голосування або принаймні дистанційну роботу комітетів.

Щодо самого засідання, то воно, скоріше за все, відбудеться в Раді , в сесійній залі, а не у внутрішньому дворі парламенту.

На засіданні також можуть розглянути кадрові питання щодо керівників МОЗ та Мінфіну.