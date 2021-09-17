Очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сповістив стосовно відкликання послів зі США та Австралії для консультацій після скандалу з підводними човнами.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Франції.

Таке рішення пояснили “серйозністю заяв” Вашингтона та Канберри під час скандалу.

“Згідно з проханням президента Республіки я вирішив терміново відкликати у Париж для консультацій наших послів в Сполучених Штатах та Австралії”, – сказано в повідомленні.

Він додав, що таке складне рішення довелося ухвалити після суперечливих заяв США та Австралії, які прозвучали 15 вересня.

Представництво Франції назвало відмову Австралії від проєкту виробництва французьких підводних човнів океанського класу та оголошення про партнерство зі США “неприйнятним та етапі відносин між союзниками та партнерами”. Наслідки таких рішень вплинуть на позиції та партнерство Франції з іншими країнами в європейському регіоні.

Чому Франції не сподобалася нова угода

Підписання нового пакту означає, що попередній, підписаний з Францією у 2016 році щодо будівництва 12 підводних човнів – тепер недійсний. Це був проєкт на понад 36 мільярдів доларів США.

Франція так і не виконала свій контракт до кінця. Його суттєво затримали через вимогу Канберри щодо того, що деякі компоненти мають вироблятися в Австралії.

Представники Франції вже заявили про те, що зірваний контракт продемонстрував “відсутність послідовності, про що Франція може лише шкодувати”.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав новий договір “однобоким, жорстоким, непередбачуваним рішенням”. Також він назвав його “ножем у спину”. Подібну заяву зробив Флоренс Парлі, міністр збройних сил. На його думку, “Америка викинула європейського союзника та партнера, Францію”, а це – “неприємне рішення”, яке продемонструвало “відсутність узгоджених дій”.

Подібні незгоди між Францією та США востаннє були у 2003 році через війну в Іраку.

Один з американських чиновників визнав, що адміністрація Байдена справді розповіла французам про угоду до того, як про неї оголосили. Однак інший представник Байдена розповів, що французи про новий договір знали й брали участь у консультаціях з цього приводу.

Представники французького посольства у Вашингтоні скасували святковий захід після оголошення про новий договір. Вони назвали рішення Байдена непередбачуваним та порівняли з тим, як діяв 45-й президент США Дональд Трамп.